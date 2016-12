„Biserica nu e locaş de alimentaţie publică!“

„Biserica nu e locaș de alimentație publică!“

Mulți se tem că împărtășania cu aceeași linguriță le-ar putea îmbolnăvi copiii, chiar dacă sunt de acord că puterea împărtășaniei este extrem de mare. Pe de altă parte, slujitorii Domnului sunt de părere că dacă acest ritual este privit ca o simplă… alimentație, atunci nu mai discutăm de Sfânta Împărtășanie. Potrivit catehismului ortodox, Sfânta Împărtășanie este una dintre cele șapte Taine ale Bisericii, prin care se primesc, sub chipul pâinii și al vinului, însuși Trupul și Sângele lui Hristos. Vinul folosit trebuie să fie roșu și curat, iar pâinea, din grâu. Avertizați de medici că pericolul contactării unor boli crește în zilele următoare, mai cu seamă în cazul copiilor de vârste mici, din cauza practicii Bisericii Ortodoxe de a împărtăși pe toată lumea cu aceeași linguriță, mulți părinți consideră că legislația privind sănătatea publică ar trebui să cuprindă și reglementări cu privire la acest ritual, care se amplifică înaintea Paștelui. l „Sunt credincios și știu foarte bine că împărtășania este de mare folos omului, dacă se îm-părtășește cu adevărat în credință, cu pregătire și cu dezlegarea duhovnicului. Nu la mine e problema, ci la nepoțelul meu, care s-a născut distrofic și este extrem de sensibil. L-am rugat pe preotul de la parohia mea să-l împărtășească cu lingurița adusă de mine, dar s-a făcut că nu mă aude. Am plecat acasă cu durere în suflet. M-aș fi așteptat să găsesc mai multă înțelegere, măcar un răspuns, acolo!” (A. Ion, 52 ani). l „Împărtășania cu aceeași linguriță este o chestiune de igienă majoră și poate fi o sursă de boli și microbi. Iar explicația că argintul este un bun dezinfectant nu este valabilă din punct de vedere medical pentru că vinul e mult prea diluat, iar timpul e mult prea scurt pentru a putea dezinfecta lingurița. Până când legislația de sănătate publică nu va avea reglementări și în acest sens, nu cred că mai are rost să discutăm pe tema asta. O facem de mult și se știe cu ce rezultate!” (dr. M. Smarandache). l „Eu cred că pe oamenii mari îi ajută sistemul imunitar și că adevăratul pericol al împărtășaniei cu aceeași linguriță este la copii. Ei sunt sensibili și trebuie protejați. Adică tu, ca părinte, ai grijă să-l protejezi acasă de orice contaminare și te duci să-l împărtășești după o persoană care tușește sau cine știe ce alte boli mai are. Cred că e bine să se dea o lege măcar pentru copii!” (Marieta Marin, 34 ani). vvv Părintele Eugen Tănăsescu, director Radio Dobrogea, s-a bucurat că are ocazia să explice credincioșilor, și pe această cale, că atâta vreme cât în Sfântul Potir avem trupul și sângele Domnului, îndoiala că împărtășania ne-ar putea face vreun rău dovedește o credință… căldicică, mai mult formală. Cu alte cuvinte, pentru un adevărat credincios este o chestiune absolut nefirească să existe o cât de mică îndoială față de Hristos. Asta, întrucât persoanele cu credință adevărată în suflet știu că Hristos ne tămăduiește, ne vindecă sufletul și trupul: „Cei care vin să ia Sfânta Împărtășanie trebuie să con-știentizeze că vin la Hristos, nu pur și simplu la o bucățică de pâine și un pic de vin și, mai ales, că biserica nu este un locaș de alimentație publică. Trebuie să conștientizeze că Hristos ne-a creat cu toate, iar noi, prin acest sfânt ritual, ne unim cu Dumnezeu. Cei care fac mofturi în legătură cu folosirea aceleiași lingurițe dau dovadă de îndoială în credință și probabil nu știu că, potrivit canoanelor ortodoxe, toate obiectele din Biserică sunt sfințite, extrem de curate, inclusiv sfânta linguriță, care completează ceea ce generic se numesc vase sfinte, în care se pregătește Sfânta Împărtășanie. Aceleași canoane ortodoxe nu ne dau voie să folosim altă linguriță, pentru că în sfântul potir este Hristos real, iar noi ne împărtășim ca să ne vindecăm de bolile sufletului și ale trupului. Iar dacă venim cu îndoială la Hristos, mai bine să nu o facem”. Dacă e să vorbim de norme de igienă, părintele Eugen Tănăsescu a precizat că se poate discuta despre igiena lăcașului de cult, ale cărui componente se curăță sistematic (inclusiv picturile se înnoiesc periodic), iar vasele sfinte se află în grija preotului, care, după ce împărtășește toți credincioșii, este ultimul care șterge lingurița cu buzele sale: „Eu însumi fac treaba asta când împărtășesc și nu m-am îmbolnăvit!” - ne-a mai spus părintele, care ne re-comandă să fim mai fierbinți în credința noastră în Hristos și să nu mai avem îndoieli de acest fel. Asta, pentru că cel mai cumplit microb din viața omului este păcatul, el fiind cel care aduce boală și macină sufletul.