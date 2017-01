Bebeluş născut după moartea tatălui său - subiect de ceartă între moştenitori

Bebeluș născut după moartea tatălui său - subiect de ceartă între moștenitori

Ştire online publicată Sâmbătă, 17 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Moștenirea este transmiterea patrimoniului (averii) unei persoane fizice decedate (cel ce a lăsat moștenirea) către moștenitorii săi fiind o transmisiune de drepturi pentru cauză de moarte, universală, unitară și indivizibilă. Problemele referitoare la moștenire sunt multe și deseori foarte complicate, unele născând adevărate drame. „Salut redacția Cuget liber și vă deranjez cu cazul meu, care pare simplu, dar în același timp este destul de complicat. Am fost căsătorită legal, iar soțul meu avea un copil cu… fosta. Nenorocirea este că eu eram însărcinată în șase luni când soțul meu a decedat într-un accident. Din cauză că băiețelul s-a născut după ce tatăl lui deja murise, acum am probleme mari cu moștenirea. Fosta lui soție și mama pri-mului băiat al soțului meu, tot minor, mă amenință că o să-mi ia toată casa, mașina și tere-nurile pentru că băiatul ei are toate drepturile din cauză că băiatul meu s-a născut după decesul tatălui. Vreau să se știe că înmormântarea, toate chel-tuielile cu pomenile și altele au fost achitate de mine, iar din partea ei n-am văzut nici un ajutor și nici nu era cazul. De când a murit soțul mă amenință că are avocați buni, că știe ea pe cine să mituiască să ne ia totul, dar până acum nu s-a încurcat încă nimeni în așa ceva. Dar la câte se întâmplă în ziua de azi, când orice se vinde și se cumpără, niciodată nu știi ce ți se pregătește! Sau poate mor eu și am datoria față de micuțul meu să rezolv acum problemele astea!” – ne-a povestit Silvia B., în vârstă de 34 de ani. Femeia ne-a povestit că dosarul de succesiune nu a fost încă deschis de nici una dintre părțile cu drepturi de moștenire. Vrea să demareze ea această acțiune și este interesată să afle dacă bebelușul ei „vine din urmă” la moștenirea tatălui său, decedat înainte de nașterea lui. vvv Referitor la drepturile de moștenire ale minorilor, consili-erul juridic Carmen Gigică face următoarele precizări: art. 654 al.1 din Codul civil statuează regula potrivit căreia „pentru a putea succede trebuie neapărat ca persoana care succede să existe la momentul deschiderii succesiunii”, la data când are loc decesul celui de la care se moștenește. Pe de altă parte, articolul 654 prevede și următoarea excepție: „copilul conceput este considerat că există”; „copilul născut mort este considerat că nu există”. Cu alte cuvinte, copilul conce-put și născut viu are dreptul să moștenească. Având în vedere reglementările amintite mai sus, copilul dum-neavoastră, stimată doamnă Silvia, va veni indiscutabil la succe-siunea tatălui său decedat, alături de dum-neavoastră și fratele lui vitreg, în cotele stabilite de lege.