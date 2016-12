Bebeluş înnebunit după reclamele de la televizor

Psihologul te ajută

Bebeluș înnebunit după reclamele de la televizor

Studiile au demonstrat că nu s-au găsit beneficii ale vizionării televizorului de către copiii sub vârsta de doi ani, dimpotrivă. Psihologii atrag atenția că primii doi ani din viață sunt decisivi și în ceea ce privește dezvoltarea limbajului bebelușului. Or, limba nu se învață prin ascultarea pasivă a televizorului, ci interacționând cu ceilalți - copii sau adulți. De asemenea, vizionarea exagerată a televizorului în detrimentul interacțiunii cu cei din jur poate să afecteze dezvoltarea timpurie a bebelușului. Ana G. Dima (27 ani, din Mangalia) nu-și amintește să fi primit, pe vremea copilăriei sale, vreun cadou de Ziua Copilului. După ce a crescut, a auzit și o explicație din partea mamei sale: «Cadourile sunt numai pentru cei bogați, iar ce-i mult strică»: „Nici mama n-a fost o răsfățată, și n-a murit din asta. Plus că dacă le facem cadouri tot timpul copiilor, cum e moda acum, vor fi niște răzgâiați. Poate o să vă mirați, dar nici eu nu sunt de părere că de întâi iunie copiii trebuie să primească daruri. Dacă vrei să-i cumperi un lucrușor sau o jucărie, poți s-o faci când îți permiți și fără mare tam-tam, ca să nu și-o ia în cap. Totuși, ca să nu fiu prea rea, m-am gândit să-i fac un cadou mai special fetiței mele, care are un an și patru luni: s-o las să se uite mai mult la televizor de acum înainte, măcar la reclame, care-i plac la nebunie. Pur și simplu când le vede încremenește și zâmbește fericită. E singurul moment în care stă mai cuminte și pot să fac și eu câte ceva prin casă. Dar am auzit că nu este bine să se uite la televizor. Pot să aflu și eu dacă chiar face rău televizorul dezvol-tării unui bebeluș, mai ales că eu am televizor cu ecran plat, care se zice că nu face radiații?”. vvv Indiscutabil, copiii de toate vârstele învață în fiecare zi lucruri noi și importante, însă primii doi ani din viață sunt foarte importanți în ceea ce privește creșterea și dezvoltarea creierului. Psihologul Speranța Băcana ne-a explicat că în această perioadă copiii au mare nevoie să interacționeze atât cu alți copii, cât și cu adulții. Or, vizionarea exagerată a tele-vizorului în detrimentul interacțiunii cu cei din jur poate să afecteze dezvoltarea timpurie a bebelușului. Nu mai mult de două ore la televizor! Chiar și pentru copilașii mai mari de doi ani nu se recomandă mai mult de două ore de privit la televizor pe zi, deși dacă nici acestea n-ar exista în programul micuțului ar fi perfect. În schimb, cei mai mici de doi ani ar fi bine să nu se uite deloc la televizor. „Potrivit studiilor făcute de spe-cialiști pe această temă, nu s-au găsit beneficii ale vizionării tele-vizorului de către copiii sub vârsta de doi ani, dimpotrivă” – ne-a mai spus psihologul. De asemenea, pă-rinții trebuie să știe că atunci când copilul se joacă, el învață în mod activ, pe viu, lucruri care se petrec în jurul lui, practic ia contact cu via-ța, iar prin interacțiunea cu alte per-soane el descoperă tot felul de emoții. Indiscutabil, televizorul nu face decât să-l țină departe pe bebe de toate aceste lucruri, ceea ce nu este bine. Un alt aspect care trebuie avut în vedere este acela că televizorul prezintă unele aspecte traumatice ale vieții cotidiene, care îl afectează pe copil. Și nu în ultimul rând, timpul îndelungat petrecut în fața cutiei cu imagini duce la stări de oboseală și de nervozitate. Totuși, prin vizionarea unor programe de calitate, copiilor mai mari le este oferită ocazia să se distreze, dar să și învețe mai multe lucruri noi. Totul este să nu se depășească măsura.