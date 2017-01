Bătrână escrocată, şi de familie, şi de o „binefăcătoare“

Bătrână escrocată, și de familie, și de o „binefăcătoare“

Ce veți citi în continuare nu reprezintă o noutate, ci doar o atenționare asupra ușurinței cu care oameni de bună credință, simpli, loviți de nenorocire, fără nici o putere, rămân pe drumuri după o viață de muncă. Totul, din cauză că pică în plasa unor indivizi care, în schimbul însușirii unor bunuri materiale, le promit valuri de lapte și miere… "Acum 13 ani, Nina L. și-a vândut casa pentru a-și ajuta fratele și nepotul, copilul fratelui, amândoi bolnavi de cancer. Prevăzătoare, și-a oprit 150 de milioane lei vechi din banii de casă, iar pe restul i-a dat fratelui, ca să se trateze, mutându-se în locuința lui. Între timp, din cauza bolii, atât fratele, cât și nepotul au murit, iar cumnata a alungat-o din casă, fără să-i pese că s-a sacrificat pentru soțul și copilul ei. De atunci, a locuit cu chirie pe unde a fost acceptată. Are pensie mare, deci nu banii sunt problema, ci neputința femeii ajunsă, astăzi, la 80 de ani. După ce ultimul proprietar i-a pus bagajele la ușă mi-am făcut milă de ea și am luat-o la mine. Femeia îmi plătește chirie, nu pot să mă plâng, dar trebuie să se mute copiii la mine și nu mai am unde s-o țin. Este sănătoasă, mănâncă numai brânză și iaurt, bea doi litri de ceai pe zi, dar are o forță de invidiat, se plimbă pe jos. Doar cu memoria mai sunt ceva probleme, nu foarte grave și normale, zic eu, la vârsta asta" - A. B. Tina, din Constanța. Ideea că va ajunge la crematoriu îi dă frisoane Ca și când nu ar fi fost suficient că și-a pierdut casa, bătrâna a căzut, pentru a doua oară, în plasa unui “binevoitor”, de data aceasta, nu o rudă, ci o veche cunoștință (L. O., 47 ani, din Constanța), căreia i-a povestit că singura ei consolare este aceea că va fi înmormântată potrivit tradiției, datorită unui cont bancar de 150 milioane lei. Brusc, interesul interlocutoarei față de bătrână a crescut: a invitat-o la cofetărie, i-a dat o prăjitură și i-a propus ca, în schimbul asigurării unor condiții mai bune de trai și a unei înmormântări tradi-ționale, să transfere suma respectivă pe numele său. Lucru pe care bătrâna l-a acceptat fără nici o rezervă. Ce a urmat nu iese din tiparele unei vechi capcane în care au căzut mulți români înșelați cu promisiuni iluzorii. „Binefăcătoarea“ confirmă tranzacția „I-am explicat de multe ori doamnei Tina că s-a ajuns aici din cauză că bătrâna s-a atașat prea mult de dânsa. Este adevărat că banii sunt acum pe numele meu, dar este trecută și bătrâna în contract (nu i-am dat un exemplar și ei că este cam senilă). I-am luat și bagajele, tot, i-am pregătit camera, dar ce pot face dacă nu mai vrea să vină la mine? Nici eu nu pot să insist, ca să nu se interpreteze. Dacă bătrâna nu va dori și nu va dori să se mute la mine, o să-i dau banii înapoi, nu mă murdăresc eu cu banii ei și nici chef să dau cu subsemnatul pe la poliție nu am. Îmi pare rău că doamna Nina nu și-a dat seama că eu chiar am vrut s-o ajut și că dânsa a fost de acord. Dar, spuneți și dumneavoastră, pot s-o iau cu forța?”. Pentru a ne asigura că... binefăcătoarea se va ține de cuvânt, iar bătrâna va ieși din acest coșmar, vom reveni asupra cazului.