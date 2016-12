„Bărbatul meu e mai crizat decât toţi puştanii la un loc!“

Psihologul te ajută

„Bărbatul meu e mai crizat decât toți puștanii la un loc!“

După vârsta de 40 de ani, începe așa numita „criză de la mijlocul vieții” sau „criza vârstei a doua”, perioadă care, potrivit specialiștilor, durează mai mulți ani și este marcată foarte frecvent de depresii. De asemenea, studiile au demonstrat că de-a lungul vieții, starea de fericire urmează un grafic în forma literei „U”, pornind de la un nivel maxim de satisfacție în copilărie, ajungând la un moment de criză și minimum de fericire undeva spre mijlocul vieții, apoi urcând din nou după depășirea acestui moment. Primim, la redacție, tot felul de mesaje, fiecare având ceva special. Unul dintre ele este și povestea tinerei A. Onofrei, din Mangalia. Înainte de toate, cititoarea noastră a dorit să ne spună că relațiile ei cu bărbații au fost, în general, neinspirate, pentru că niciodată nu a avut răbdare să-i cunoască, preferând să-și rezerve acest lucru pentru perioada de după oficializarea căsătoriei. La numai 28 de ani, cu două divorțuri la activ, și-a făcut iluzii că eșecurile căsniciilor s-au datorat vârstei partenerilor (amândoi au fost mai tineri decât ea). A decis să pună ochii numai pe bărbați… copți Văzând că relațiile cu „puștani” au eșuat, mama ei a sfătuit-o să pună ochii pe bărbații maturi, chiar dacă au mai fost căsătoriți, pentru că se spune că ar fi mai înțelepți și ar obișnui să-și facă un titlu de mândrie din a avea o tinerică alături. A ținut cont de asta și s-a angajat într-o relație cu un bărbat divorțat, în vârstă de 45 de ani: „Ce mi-a spus mama despre bărbații mai copți sunt povești. Aflați de la mine că sunt mai simandicoși, mai dificili și mai răzbunători decât puștanii. Cu toate că eu am încercat să dau totul de la mine, relația cu el scârțâie rău de tot. Mi-a promis o căsnicie fericită, dar îmi face viața un iad. Mi-e rușine să divorțez a treia oară, țin să am o familie, aș vrea să am un copil cu el, dar n-am cu cine. Simt că numai un psiholog ar putea arăta care sunt motivele pentru care fac crize bărbații de vârsta a doua care se însoară cu femei mai tinere. M-am interesat și cam în toate cuplurile e cam la fel!” Criza vârstei mijlocii De regulă, bărbatul de vârsta a doua, mai ales cel care a avut anterior o familie, un scop foarte clar în viață, după ce a rămas singur simte că și-a pierdut ținta – ne-a explicat psihologul Speranța Băcana. Psihologii sunt de părere că genul acesta de bărbat nu prea știe ce vrea și ce să mai facă cu viața lui. Este atât de complexat că îmbătrânește, încât trăiește cu impresia că a pierdut totul de la viață. Cu alte cuvinte, este prins în chingile crizei vârstei mijlocii. Nu toți reușesc să depășească momentul Sunt bărbați care au puterea să depășească această perioadă și să-și continue frumos viața. Alții, în schimb, parcă se străduiesc să-i rănească pe toți cei din anturaj. Dacă v-ați combinat cu o astfel de persoană, specialista este de părere că aveți două variante: fie să vă lăsați influențată de ea, cu riscul de a cădea într-o depresie cronică, din care cu greu puteți ieși, fie să vă chinuiți constant s-o aduceți pe linia de plutire și să faceți totul în locul ei, pentru a nu îi da impresia că este un ratat. Asta, întrucât întotdeauna există oportunități pentru o schimbare în bine, dar neexplorate suficient de cei în cauză. De aceea, indiferent de situație, asemenea oameni au nevoie de consiliere psihologică, iar cei apropiați sunt obligați să le curme excesul de dramatism, chiar dacă se lovesc de refuzul lor sistematic.