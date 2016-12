Bărbaţi care trebuie evitaţi (III)

Bărbați care trebuie evitați (III)

Ştire online publicată Vineri, 01 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Există și bărbați, nu doar femei, pe care nu ți-ai dori să-i cunoști vreodată. Dacă nu vrei să ai inima frântă, specialiștii te ajută să-i demaști pe cei de care trebuie să fugi cu orice preț: Detestă... tandrețurile în public Are niște răni emoționale adânci, dacă nu suportă să îl ții de mână la cinema sau se dă pe spate când vrei să îl săruți la ieșirea din restaurant. Probabil că are pe altcineva și nu vrea să fie surprins pe picior greșit la brațul tău, dar, cel mai probabil, problema este alimentată de mai multe eșecuri sentimentale. Nu are sens să te legi la cap cu un bărbat care are asemenea probleme de intimitate. Meriți pe cineva care să aibă încredere în tine. Se comportă ca în liceu Știi, genul de bărbat care n-ar spune nu unei beri în parc sau care încă stă cu părinții și nu are tragere de inimă să-și caute un loc de muncă decent. Nu e rău, dacă este genul de bărbat ce gustă viața, dar asigură-te că își permite distracțiile respective și își asumă responsabilitatea pentru ceea ce face. Vorbește doar despre el Bărbatul care vorbește numai despre el, fără să îl intereseze să te cunoască mai bine, are de demonstrat ceva… Știe că are niște minusuri și încearcă să le camufleze, vorbindu-ți câte-n lună și-n stele, punând accent pe calitățile lui. Un bărbat atât de lăudăros, căruia nu-i prea pasă cine ești tu și ce cauți în viața lui, tinde să te facă să spui într-un final: „Știam eu că e prea frumos ca să fie adevărat!”