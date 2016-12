Banii din penalităţi iscă scandaluri între locatari

Banii din penalități iscă scandaluri între locatari

Locatarii care au întârzieri sistematice la plata întreținerii sunt de părere că în locul penalizării lor repetate, asociația ar trebui să-și facă un fond de rezervă pentru a-i sprijini pe cei care au devenit restanțieri din cauze de „forță majoră“.Pe de altă parte, locatarii care își rup de la gură pentru a fi la zi cu întreținerea resping din start această propunere, fiind de părere că oricine, oricând poate găsi un motiv de forță majoră care să-i justifice, „până la urmă, reaua voință. Pentru că la necaz, toți avem parte de înțelegere la asociație, să fim serioși. Dar să ai tupeul să ceri fond special pentru așa ceva, e prea de tot! O să facem o ședință, să cerem fond maxim la penalități, poate așa se trezesc!” – este de părere Ana Istrate. Femeia ne-a spus că ani de zile a fost șef de scară, perioadă în care s-a zbătut ca niciodată să nu se pună problema debranșării de la utilități din cauza datoriilor făcute de rău-platnici, cum se întâmplă cu sute de asociații din oraș.Cine riscă supraplatăScandaluri pe tema restanțierilor și a penalităților au loc în majoritatea asociațiilor de proprietari unde există rău-platnici. Pentru descurajarea acestui obicei, pentru că unii chiar au această meteahnă, după cum ne-a explicat Marcel Dragu, preșe-dintele Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari, pentru întârzierea la plată a ori-cărei sume datorate asociației, comitetul executiv are dreptul să hotărască penali-zarea cu 0,2 % (sau cât a aprobat adunarea generală!) pe suma neachitată mai mult de 30 de zile de la termenul de plată. Atenție, măsura se aplică până când penalizarea a ajuns la valoarea sumei datorate!Penalitățile - venituri ale asociațieiConflictele sunt generate și din cauza confuziei create, căci puțini sunt cei care știu că asociațiile se confruntă cu două tipuri de penalizări: primul, din partea furnizorilor de utilități, care se repartizează restanțierilor proporțional cu valoarea restanței la plata cotelor de întreținere.Și al doilea tip, penalizări impuse de asociația de proprietari potrivit propriului sistem adoptat de adunarea generală de constituire a asociației de proprietari sau ulterior. Locatarii trebuie informați că sumele încasate de asociație din penalități sunt venituri ale acesteia, se contabilizează într-un fond special folosit numai pentru plata unor eventuale penalități calculate de furnizori sau pentru reparații sau îmbunătățiri de interes comun.Termenul de achitare a sumelor înscrise în tabelul cu cotele lunare de plată la întreținere este de 20 de zile de la afișare, termen peste care se numără acele 30 de zile de grație, penalizarea calculându-se începând cu a 30-a zi.Furnizorii abia așteaptă!Pe de altă parte, în scopul efectuării plăților furnizorilor de utilități, la rândul ei, și asociația are un termen de numai15 zile calendaristice de la data întocmirii facturii. Președintele UJAP a ținut să aducă în discuție și faptul că unii furnizori de servicii, din cauza unor probleme ce țin probabil de acuratețea evidențelor, ajung să aplice penalități pe anii din urmă. Iar în astfel de situații, de regulă, se ajunge în instanță.Pe de altă parte, neaplicarea penalităților sau găsirea altor tertipuri convenabile rău-platnicilor ar fi un precedent periculos, căci s-ar crea imediat mentalitatea că merge și-așa. Or, consecința unei îngăduințe exagerate n-ar putea fi alta decât îngroșarea numărului și așa foarte mare al restanțierilor, problemă datorită căreia unele asociații ajung să fie debranșate de la utilitățile vitale.