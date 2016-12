Bananele, duşmanul accidentelor cerebrale

Bananele, dușmanul accidentelor cerebrale

Vineri, 22 Martie 2013

Consumă zilnic trei banane și îți vei diminua șansele de a face un accident vascular cerebral. Acesta este sfatul specialiștilor, care precizează că astfel vei avea un aport suficient de potasiu pentru a reduce cu 21% riscul formării de cheaguri de sânge pe creier. Descoperirea aparține cercetătorilor britanici și italieni, care sugerează că mii de atacuri cerebrale ar putea fi prevenite prin consumul alimentelor bogate în potasiu, ca de pildă spanacul, nucile, laptele, peștele și lintea.Deși ideea că bananele pot fi importante în controlul tensiunii arteriale și, deci, în prevenirea atacurilor cerebrale nu este una nouă, potrivit Daily Mail, rezultatele studiilor anterioare n-au fost mereu consecvente. Noua cercetare, publicată în Journal of the American College of Cardiology, analizează date prelevate din 11 studii diferite, ce datează încă de la mijlocul anilor ô–$%ô–60 , combinând rezultatele pentru a obține o vedere de ansamblu. Experții au constatat că un aport zilnic de potasiu de doar 1.600 mg ô–$%ô– mai puțin de jumătate din doza zilnică recomandată, de 3.500 mg ô–$%ô– este suficient pentru a scădea riscul cu peste o cincime. O banană conține, în medie, în jur de 500 mg de potasiu, ce ajută la coborârea tensiunii arteriale și controlează echilibrul de fluide din organism.Carența de potasiu. Oamenii de știință avertizează că, în multe țări, aportul de potasiu este mult sub doza zilnică recomandată, deficiența de postasiu putând duce la ritm cardiac neregulat, iritabilitate, stări de greață și diaree. Totuși, ei spun că dacă oamenii ar mânca mai multe alimente bogate în potasiu, scăzând totodată și consumul de sare, numărul global de decese din cauza atacurilor cerebrale s-ar reduce cu peste un milion pe an. Accidentele vasculare cerebrale apar indiferent de vârstă și sunt cauzate de cheagurile care blochează alimentarea cu sânge a creierului. Multe dintre persoanele care supraviețuiesc unui atac cerebral rămân cu dizabilități și în pericol de a suferi un al doilea sau chiar un al treilea atac, ce pot fi fatale. Statisticile arată că accidentele vasculare cerebrale sunt a treia cauză principală de deces în lume, după cancer și bolile de inimă.Potrivit purtătorului de cuvânt al Stroke Association, tensiunea arterială ridicată este cel mai mare factor de risc în acest caz, iar cercetările din trecut au indicat că potasiul o poate scădea. Acest lucru ar putea explica efectele pozitive ale potasiului, așa cum au fost demonstrate de acest studiu.