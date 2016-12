„Băiatul meu e dependent de pornografie!“

2

pornografia

n-o sa dispara niciodata! efortul vostru de a controla Internet-ul este ridicol si periculos. Toti tinerii trec prin nebunia "dependentei" de pornografie. Dar se lecuiesc fara nici un ajutor medical. Este virsta. Asa se zicea si de literatura porno, apoi de revistele porno. Filmele porno puteau fi cenzurate (accesul in sali). Intrnetul va da de furca.In fond,ce vreti? Ca tinerii si tinerele sa ajunga in noaptea nuntii si sa nu stie ce sa faca? Veniti voi sa dezvirginati mireasa? Sau sa fuga mireasa goala, din pat stigand "mama, asta ma f.....!"? Fetele sa fie speriate de primul contact sexual si sa se opuna pina la dementa? Mai terminati cu timpeniile!In ce priveste doamna care v-a scris, cred si eu ca pustiul are un comportament ciudat: daca este spionat... Nu stie ce este aia viata intima? Daca pustiul se uita pe ..."geam" la ce face ea cu sotul sau altii, ce ar zice? Exista leacuri simple: sportul! Puneti copii si adolescentii sa faca sport de performanta si energia lor va fi canalizata in alta directie. Nu va dispare interesul pentru pornografie (nici nu se poate) dar va fi diminuat si controlat.Si va fi si mai sanatos, rezistent si... potent! In ceea ce priveste deviatia comportamentala a tinerilor si tinerelor, nu e din cauza pornografiei ci a vedetelor promovate si a emisiunilor mult prea cretinesti difuzate. Nu mai vorbim de filmele comerciale sub orice factura. Toti stiu ca un film porno este o facatura artificiala. dar cand vedeta "X" face sau zice tot felul de tampenii si are succes de casa, normal ca toti tinerii (tinerele) o vor imita.Nemaivorbind de reclamele difuzate in cantitati industriale si cu continut imoral. Sau indemnuri imorale. Schimbati macazul si lasati pornografia in pace! Campania asta, de tip proletcultist, va discrediteaza. Pornografia este garantul libertatii in mass-media. Si a lipsei cenzurii. Odata doborita santinela asta, cenzura va matura totul.Recunosc, pornografia infantila nu este de dorit. Dar asta se rezolva cautind site-urile care o promoveaza si pedepsind pe cei care o produc si distribuie. Nu cenzurind tot Internet-ul si pe cei care utilizeaza asa ceva. Mai cantariti aceste idei, va rog! Tot e bine ca domna in cauza are un baiat de 17 ani si nu un "baietel" de 35-60 de ani! Sunteti ridicoli! (Spre a se vedea diferentierea: la noi asistam la spectacolul din scrisoarea de mai sus, iar in Germania,prin anii '90, un somer dadea statul in judecata -si castiga- pentru a i se plati pentru 2 casete porno pe luna si a merge de doua ori la prostituate. Adica in fiecare saptamina avea fie o caseta -noua- fie o fufa. Pe banii statului,pentru buna sa igiena mintala...Comentariile sunt de prisos!)