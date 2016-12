„Badea Cârţan“, cotropit de broaşte şi mirosuri fetide

„Badea Cârțan“, cotropit de broaște și mirosuri fetide

Într-un oraș care se vrea a fi capitală a turismului, există locuri care nu pot decât să ne dezonoreze.Loc infect, cu toate ingredientele de rigoare, pe care cuvintele nu au puterea să le descrie la adevărata dimensiune: gunoaie cât cuprinde, o pătură groasă de mătasea broaștei, sub care batracienele orăcăie nestingherite iar mizeria intră în putrefacție, mirosuri fetide, care-ți taie respirația, dezvoltate și de vremea caniculară, capcane pentru copiii care se joacă, așa poate fi descris fostul bazin olimpic de înot din fostul parc „Badea Cârțan“, odinioară o mândrie a Constanței.Indiscutabil, la completarea tabloului de coșmar contribuie din plin și apetitul unora de a arunca tot ce le prisosește oriunde văd un loc lăsat de izbeliște de auto-rități. Oamenii din zonă acceptă că vinovați pentru această situație sunt și cetățenii certați cu bunul simț, însă consideră că dacă autoritățile și-ar fi făcut treaba, nici „Bipezii orașului nu ar fi avut atâta teren la dispoziție. Însă atâta vreme cât primăria tratează cu sictir hălci întregi din oraș, care se degradează sub ochiii nepă-sători ai celor plătiți să aibă grijă de mediul în care trăim, ne vor îngropa gunoaiele și nu vom avea parcuri în care să ne plimbăm măcar nepoții, dacă despre bătrâni se spune că și-au trăit viața și nu merită așa ceva! Rușine! Nesimțirea și indife-rența nu se datorează crizei financiare!” (ec. Mihai Stelea).Râd turiștii de noi!„Locuiesc chiar lângă bazin, anul trecut, după o re-clamație, s-a cu-rățat un pic, dar așa, cu grijă, să nu fie deranjați șobolanii și broaștele… Piscina dis-trusă a rămas la fel pe poziție. Plus că o grămadă de persoane iresponsabile vin și hrănesc haitele de vagabonzi din zonă, iar ambalajele le aruncă pe jos, în loc să-și ia javrele cu ei acasă cu ambalaj cu tot. Nu e de mirare că suntem pe ultimul loc în Europa și acolo vom rămâne cu autorități indiferente și oameni iresponsabili. Trebuie asanată cloaca asta până nu ne îmbol-năvim cu toții! Plus că râd turiștii care, văzând de la distanță atâta verdeață, cred că cine știe ce parc le-a scăpat din orașul ăsta! Mi-e rușine că sunt constănțeancă!“ (Milena Ciurea).„Nu poți să răzbești, om cinstit, în orașul ăsta!“Un alt cititori care locuiește în zonă ne-a mărturisit că îi plânge inima când vede atâta indiferență față de un perimetru care ar fi putut rămâne o oază pentru acest oraș, cum de altfel a și fost o bună perioadă. În plus, ne-a mărturisit că acum câțiva ani se hotărâse să deschidă o mică terasă, cu băuturi răcoritoare etc. în acest loc, angajându-se să facă și curățenie, însă blocarea demer-surilor l-au obligat să renunțe: „De la Primărie mă trimiteau la Ministerul Sportului, mi se cereau fel de fel de hârtii, pe care apoi le anulau și îmi solicitau altele. A fost o nebunie, șase luni din viața mea s-au scurs făcând drumuri inutile, cheltuind timp, bani și mai ales nervi. Până la urmă am renunțat, nu poți să răzbești la noi, fiind un om cinstit. Și iată consecințele!”Tot ce-și doresc oamenii este ca această rană deschisă de pe obrazul Constanței să fie urgent vindecată. Pur și simplu nu mai suportă miresmele, orăcăitul broaștelor care populează liniștite fostul bazin de înot, gunoaiele-adevăratele stăpâne ale locului, se tem că acest focar de infecție le-ar putea îmbolnăvi, în primul rând, copiii care zburdă pe acest teren, din moment ce de alte locuri spe-ciale de joacă prin zonă nu dispun.