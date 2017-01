Bacteriile din iaurt cresc imunitatea

Ştire online publicată Luni, 05 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

„Am avut probleme de sănătate în ultimul timp, am făcut analize, după care medicul mi-a recomandat să mănânc mai mult iaurt, pentru întărire. Eu mă așteptam să-mi dea ceva pastille! Sau e criză și nu se poate? Chiar mă pot înzdrăveni cu iaurt?” - A. Gheghișan, 43 ani.v v vStimată doamnă Gherghișan, potrivit medicului primar Ion Ieremia, bacteriile probiotice conținute de iaurt (care sunt microorganisme vii), asociate unor alimente și consumate în cantități suficiente, au efecte benefice asupra sănătății omului, ajutând, într-adevăr, la întărirea și refacerea sistemului imunitar și a echilibrului natural al organismului. Sistemul digestiv al unui adult este foarte complex, fiind colonizat de aproximativ o sută de trilioane de bacterii, din circa 400 de specii, cunoscute sub denumirea generică de “floră intestinală”. Această incredibilă rețea se bazează pe un echilibru delicat între bacteriile bune și cele potențial dăunătoare.În condiții normale, acest echilibru între bun și rău este ținut sub control, dar pentru persoanele care suferă de oboseală, stres, sedentarism sau boli, care călătoresc în zone geografice cu altă climă și maladii specifice sau sunt sub tratament cu antibiotice, acest echilibru delicat poate fi deteriorat. În această situație, nivelul bacteriilor bune scade, iar nivelul bacteriilor rele crește. În cazul unui asemenea dezechilibru, iaurtul probiotic (sau o băutură pe bază de iaurt probiotic), consumat zilnic, poate restabili echilibrul și menține bacteriile dăunătoare sub control.