„Avocatul m-a învăţat să nu dau declaraţie şi tot el o dă cotită!“

„Avocatul m-a învățat să nu dau declarație și tot el o dă cotită!“

Sunt situații când abținerea de la anumite declarații nu numai că nu este în folosul persoanei respective, dar se și întoarce ca un bumerang împotriva ei.Situația relatată astăzi nu se referă la un caz supus judecății în instanță și la ce se întâmplă dacă o persoană citată să depună mărturie în fața judecătorilor refuză acest lucru sau dacă depoziția acestuia a fost nesinceră. Un cititor a dorit să atragă atenția tot asupra unui fel de „proces”, inițiat de conducerea firmei la care lucrează după ce mai mulți salariați au fost suspectați că, în ideea de a-l sabota pe noul șef, numit în funcție din rândurile lor, firma a înregistrat o pagubă semnificativă: „Nu pot să spun prea multe lucruri, din cauză că am semnat un contract de confidențialitate și lucrez la o firmă care produce și vinde bine. La angajare am fost avertizați că dacă uităm ce am semnat și măcănim, o să plătim gras. Problema în care vă deranjez este că de când un fost coleg a fost avansat ca șef de echipă, alți patru colegi, din invidie, îl sapă. Ei, pe față, își fac bine treaba, dar la ultima avarie, de exemplu, cu toate cădacă-și puneau mintea la contribuție, o scoteau la capăt, ei n-au mișcat un deget, pe motiv că nu e treaba lor șis-au ars câteva motoare. Din cauza asta, s-a făcut comisie, vor să aibă dovezi că intenționat nu s-a făcut nimic, că totul e o răzbunare pe șeful nou și vor să ne impute nouă toată paguba. E vorba de mulți bani. Nu înțeleg de ce am fost și eu băgat în aceeași oală, pentru că eu mă ocupam de altceva când s-a întâmplat totul. Am un vecin, avocat, care m-a sfătuit să nu semnez nicio declarație, cum se face la cercetarea disciplinară, poate își dau seama că n-am fost implicat. Numai că patronul ne-a dat pe toți în judecată, iar la dosar eu sunt acuzat că m-am sustras de la cercetarea comisiei... Acum regret că am făcut asta, avocatul o dă cotită, m-am și supărat pe el… Asta înseamnă că sunt bun de plată pentru ceva ce n-am făcut?”.Legea și fațetele eiCu toate că poate părea ciudat, Manuela Marcu, specialist în probleme de muncă, ne-a confirmat că unui salariat i se poate imputa nu doar o faptă, ci și ceva ce nu a făcut, dacă este vorba despre o inacțiune săvârșită cu vinovăție, prin care acesta a încălcat legislația muncii. Iar pentru înțelegerea situației, specialista precizează că abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca și care constă atât într-o acțiune, cât și într-o inacțiune intenționată a unuia sau a mai multor salariați, care, prin fapta sau lipsa lor de reacție, au încălcat normele de la legislația muncii, prevederi incluse în regulamentul intern al unității la care lucrează, obligații din contractul individual sau colectiv de muncă sau contractul aplicabil, precum și ordinele și dispozițiile date cu respectarea legii de către conducătorii ierahici, indiferent dacă sunt scrise ori verbale.Refuzul salariatului de a colaboraCât privește situațiile în care un salariat notificat pentru cercetarea prealabilă disciplinară, prin care angajatorul poate să dispună de procedura legală de constatare a săvârșirii unor abateri de la disciplina muncii, refuză să se prezinte în fața comisiei special constituite, iar dacă, totuși, se prezintă, se abține să dea vreo declarație, lipsa de colaborare nu îl va proteja, dimpotrivă. Și asta din cauză că, potrivit legislației muncii, refuzul nejustificat al salariatului de a face declarații sau de a se prezenta pentru cercetarea prealabilă se consemnează într-un proces-verbal, iar cercetarea disciplinară merge mai departe, spre a se ajunge sau nu, potrivit normelor legale, la sancțiuni.Apoi, dacă și instanța de judecată va constata că cercetarea prealabilă nu a fost posibilă din vina salariatului, se va trece la soluționarea litigiului, ne-a spus avocatul Aurel Glăvan. În aceste condiții, salariatul nu mai poate reclama că nu a fost ascultat, când el însuși s-a împotrivit.Însă, când se pune problema sancționării efective a salariaților, fiecare dintre sancțiuni poate fi aplicată numai cu respectarea procedurii și după întoc-mirea tuturor documentelor prevăzute de legislația muncii.