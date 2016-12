Aviz consilierilor locali municipali! CUM SE POATE IEFTINI GIGACALORIA LA CONSTANŢA

10

Vreau sa aleg

De ce nu pot alege sursa de caldura ? De ce ma impiedica CET-ul sa ma debransez ?? Numai bete in roate, ca are nevoie de clienti de muls. Stai la bloc, ok, poti face fata cheltuielilor daca nu te jecmaneste CET-ul iarna. O sa ma debransez ilegal si sa vad cum o sa ma impiedice cineva sa aleg furnizorul de servicii. Nu e monopol. AM DREPTUL SA ALEG. Am intrebat vecinii pe scara daca vor gaze, am ramas interzis can dmajoritatea mi-au spus ca nu vor pe motiv ca 80% din ei primesc subventie si e bine asa, dar la gaze, implica investitue si raman fara ajutor. Din 20 de familii, 18 au subventie si refuza gazelw, 2 prosti printre care si eu, platim cate 900 de lei pe luna de iarna. E normal ??? Cu aceste exemplare, cu mana intinsa, gen Olguta, care se bucura ca da 40 lei la caldura, se plimba din bunavointa lu Mazare cu "troleu", primeste pui si sta de 10 ani in somaj, desi are 45 de ani, nu mai iesim noi la liman. SCOATE-TI PUTORILE LA MUNCA !!