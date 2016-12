„Aveţi puţintică răbdare!“

Puncte de vedere

„Aveți puțintică răbdare!“

Recomandarea din titlu este valabilă atât pentru pensionarii militari, cât și pentru Guvern, acuzat că s-a grăbit să recalculeze pensiile foștilor lucrători în armată fără a le lăsa suficient timp să facă dovada ultimelor venituri. Pentru că mulți militari nu au putut face dovada ultimului venit, pensia le-a fost recalculată la un nivel mult mai mic, situație care a agitat rău de tot apele în rândurile acestei categorii de pensionari. Guvernul promite că în momentul în care pensionarii vor intra în posesia documentelor doveditoare, își vor primi diferen-țele cuvenite. Chiar și așa, pensionarii constănțeni au protestat în 17 ianuarie în fața Prefecturii, manifestându-și indignarea că promisiunea Guvernului potrivit căreia nicio pensie nu va scădea sub 3000 de lei nu a fost respectată. „Răbdarea și disciplina, excluse din armată?“ „L-am auzit pe politicianul Eugen Nicolicea spunând că miercuri (n.n. - astăzi), o să fie postate, pe site-ul Ministerului Apărării Naționale, pen-siile recalculate ale militarilor, ca să se elimine toate suspiciunile privind scăderea pensiilor. Mi se pare o idee corectă, e bine să fie transparență peste tot, ca să știe lumea ce se întâmplă în țara asta!” - este de părere G. Anghel, unul din pensionarii militri a cărui pensie se află sub limita sumei de 3000 de lei, dar care nu și-a pierdut speranța în recu-perarea actelor care să-l ajute să aibă parte de o pensie corectă. Referitor la „mitingul cu îm-brânceli”, organizat de confrații săi în fața Prefecturii constănțene, și în mod special la scena în care un locotenent colonel în rezervă a fost reținut de jandarmi pentru că a forțat gardurile de protecție, situația i-a lăsat un gust amar: „După umila mea părere, indiferent că ești pensionar, nu ai voie să ieși de sub tutela disciplinei și răbdării. Cât timp am îmbrăcat haina militară, am știut că fără cele două ingrediente, acest sector devine total necomestibil. Probleme sunt peste tot, important este să le rezolvi civilizat. Este adevărat că dacă ai ales să-ți servești patria ai făcut-o pentru că așa ai vrut, iar pentru asta, har Domnului, ai avut o grămadă de avantaje, iar militarii știu prea bine la ce mă refer. Pe vremea mea erai chemat să-ți servești patria nu doar în aplicații. Trebuia să mergi în agricultură, în mină, la inundații, dar nu s-a făcut caz din asta. Se vede treaba că celebra zicere a lui Trahanache, «Aveți puțintică răb-dare!», e mai valabilă ca oricând și pentru Guvern, și pentru noi toți” . „Buni, nici matale nu ești mulțumit de pensie, de ce nu faci scandal? Este pensionar militar de la vârsta de 40 de ani. Asta, pentru că, în 2003, a fost nevoit să părăsească armata, „după studii și mai mulți ani de ofițerie, din cauză că unitatea din Constanța s-a desființat. Am făcut alte studii în civil. În prezent lucrez la privat, trebuie să-mi câștig existența. Venind momentul în care trebuie să se facă recalcularea pensiilor militare, am așteptat, disciplinat, în marea de oameni, pe un ger năprasnic, să-mi vină rândul ca să depun actele la Centrul zonal. Chiar dacă nu mai lucrez în armată, pentru mine disciplina și răbdarea au rămas două… defecte de care nu mă pot nicicum debarasa. Dacă ai avut cât de cât contact cu viața militară, nu ai voie să-ți pierzi cumpătul. Sau măcar nu așa de tare cum s-a întâmplat la recentul miting al rezerviștilor din Constanța. Știți ce mi-a spus nepoțelul meu, de numai opt ani, care a văzut scena și ne-a auzit comentând? «Buni, nici matale nu ești mulțumit de pensie, de ce nu faci scandal ca nenea din televizor?» Vrând-nevrând, în familiile cu militari, disciplina e punctul forte pentru toată lumea” - ne-a mărturisit I. Sandu, care s-ar fi așteptat de la acest eșantion la mai mult echilibru. Nici lui nu-i convine că i se subțiază pensia, dar înțelege că odată și odată trebuia să se pună capăt privilegiilor, pentru ca fiecare pensionar, indiferent de meseria pe care a avut-o, să se poată uita în ochii unui confrate fără „vreun sentiment de jenă că el e mai special. Eu am încredere că cei care nu au azi acte doveditoare, mâine vor face rost de ele, dar pentru asta, autoritățile să se implice și să-și asume situația. Iar dacă n-o să se descurce, în loc să facă circ pe străzi, să meargă în instanță! E nevoie doar de puțintică răbdare, care se pare că ne lipsește tuturor, de la vlădică până la opincă”. Dumneavoastră ce părere aveți despre consecințele recalculării pensiilor speciale, în general, stimați cititori?