Aveţi dinţii galbeni, în ciuda igienei corecte?

Aveți dinții galbeni, în ciuda igienei corecte?

Există mulți oameni marcați că dinții lor nu sunt de un alb strălucitor. În rândul acestora se înscrie și Diana, o tânără de nici 30 de ani, care nu-și permite financiar să-și albească dinții, dar dorește să afle cauzele pentru care, la această vârstă și în ciuda unei igiene corecte, are această problemă.v v vFără doar și poate, o nuanță ușor gălbuie a dinților este întâlnită destul de frecvent și reprezintă o formă de manifestare a ceea ce în stomatologie se numește discromie dentară – ne-a explicat Cecilia Stănică, medic sto-matolog. Acest lucru se poate datora faptului că smalțul dentar este mai mult sau mai puțin translucid, stratul inferior de dentină fiind cel care determină culoarea dinților. Chiar dacă, în general, îngălbenirea dinților se poate datora unei igiene dentare deficitare, există și oameni a căror culoare naturală a dinților este galbenă.Cauze geneticeSituația prezentată de cititoarea noastră s-ar putea datora faptului că stratul de dentină (dentina este țesutul osos care formează pulpa dintelui), care se află sub smalț, are o culoare naturală galbenă. Se întâmplă ca în anumite condiții, stratul de la exteriorul dintelui să nu fie mineralizat suficient, iar atunci dintele devine translucid. Acest lucru face ca nuanța galbenă a dintelui să fie și mai vizibilă, creând un disconfort pe măsură persoanei care are astfel de dinți. Din fericire, dinții astfel colorați pot fi tratați, însă, atenție, nu oricum, ci numai cu metode avansate de albire – precizează stomatologul, care este de părere că fie și atunci când pacientul știe că asta e culoarea lui naturală, dacă este frustrat, poate cere ajutorul stomatologului.