Aveţi colită? Nu mâncaţi pe fugă!

Medicul de gardă

Aveți colită? Nu mâncați pe fugă!

„Cine nu e stresat în ziua de azi minte, asta e părerea mea, am în jur numai persoane agitate, care nici măcar să stea ca lumea la masă nu-și permit. Eu lucrez, avem pauză de masă, dar niciodată nu reușesc să mănânc împreună cu colegele. Prefer ca în pauza de masă să dau o fugă până acasă, ca să-i dau copilului de mâncare. Toată ziua sunt într-o alergătură. Problema e că nu mai rezist, mă balonez din orice, plus constipații, nu mai fac față. Ce medicamente mi-ar fi de folos?” (L. Vitan).v v vDoamnă Vitan, după cum ne-a explicat dr. Iuliana Botezatu, medic specialist Phoenix Eastern Medical Center, într-adevăr, simptomele cele mai des întâlnite datorită cărora pacientul care are colită cere părerea medicului sunt tulburările de tranzit intestinal persistente, și asta înseamnă constipație sau diaree, dar și balonări sau dureri abdominale. Colitele nu sunt altceva decât manifestări a ceea ce în medicină se numește sindrom de intestin iritabil, respectiv tulburări la nivelul tubului digestiv, dar și semnul altor afecțiuni mult mai severe decât ne-am imagina.De asemenea, medicul specialist a confirmat că ritmul alert al vieții multora dintre noi, implicit stresul pe care îl presupune un stil de viață mai dezordonat contribuie la dezvoltarea acestei afecțiuni, dar și a multor altor boli. De aceea, ca primă măsură, încercați să renunțați la obiceiul de a mânca pe fugă sau o singură dată pe zi. Cât privește alte cauze care favorizează colita, acestea pot fi și consumul excesiv de alcool, fumatul, dieta bazată pe prăjeli sau produse de tip fast-food. Totuși, specialista vă recomandă să cereți părerea unui medic gastroenterocolog, pentru a evita eventualele complicații.