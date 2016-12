Au îngrozit tot cartierul!

4

mizerie

hei, hei vorbiti de Inel 1 sau Inel 2...!!!! dar in centrul orasului? de la zona Dacia si pana la Casa de Cultura...peste tot numai mizerie de la caii romilor de pe strada Semanatorului. Dupamiaza in miez de vara trebuie sa stam cu geamurile inchise ca sa nu ne intoxicam de la mirosul asta insuportabil!!!! Unde sunt autoritatile..politia, garda de mediu...ei nu miros? este posibil ca in sec XXI sa traiesti in mijlocul unui oras care se vrea si european alaturi de balegarul de la caii rromilor de pe str. Semanatorului? Chiar nu se poate face nimic sa fie alungati de acolo pentru ca oricum au ocupat abuziv spatiul ala? Stie cineva ce este in zona aia? Dar ca mirosul si mizeria de acolo se intinde de la Dacia pana la Casa de cultura? Cand vor fi evacuati de acolo sau confiscate animalele! Permite legea sa cresti animale (cai, magari, vaci, etc) in mijlocul orasului? ca vad ca autoritatile (toate inclusiv primarul ales, permit!!!