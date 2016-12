Au fost sau nu terorişti în Decembrie 1989?

Vox populi

Au fost sau nu teroriști în Decembrie 1989?

La 19 ani de la Revoluție, oamenii vor să-i trezească pe cei răspunzători de aflarea adevărului din somnul uitării și al rațiunii, care naște și mai mulți monștri ori de câte ori se aniversează acest eveniment. Mai mult, cititorii noștri așteaptă ca… revoluționarii constănțeni care se pretind că au fost chiar în vâltorile așa-zisei revoluții să-și predea certificatele, pentru a nu deteriora titlurile cu adevărat meritate și pentru a nu lăsa impresia că totul se falsifică, la fel ca în comunism. Reculegerea în memoria eroilor-martiri ai Revoluției din 1989 a fost umbrită, și în acest an, de nemulțumirea celor care nu înțeleg de ce, după aproape două decenii de la fuga lui Ceaușescu, nu s-a făcut încă decontul acestei perioade însângerate din istoria țării. Încă nu se știe dacă au existat teroriști și cine au fost ei, cine se face respon-sabil pentru morții și răniții revoluției, dacă pentru simulacrul de proces al lui Nicolae Ceaușescu nu trebuie să răspundă nimeni, dacă s-au implicat marile puteri, așa cum s-a tot spus? În afară de condamnarea, în acest an, a generalilor Stănculescu și Chițac, nimeni nu a răspuns de cele aproape cinci mii de victime, morți și răniți în acele momente. Li s-a aplecat de indecența politică Ca dealtfel în fiecare an, la 22 decembrie, românilor le revin în memorie afirmațiile fostului președinte Ion Iliescu, potrivit căruia șansele de a se afla adevărul despre cine a deschis focul în decembrie 1989 sunt extrem de mici, din… simplul motiv că „Cei care au tras atunci în oameni formau un grup de securiști subordonați direct lui Nicolae Ceaușescu, pregătiți special pentru situații de urgență. Au împușcat ostași cu adevărat profesioniști, iar apoi au dispărut imediat fără urmă, pentru că erau pregătiți să dispară”. Cei care și-au pierdut persoane dragi în acele momente nu pot… înghiți această explicație, „și, pentru că sunt prea mici ca să-i mai asculte cineva, atunci când au ocazia se răzbună și ei cum pot pe politicienii pe care-i cred răspunzători. Am urmărit la televizor episoadele de ieri și de alaltăieri, de la aniversarea Re-voluției, când un bătrân de 78 de ani… a tras cu ouă în fostul președinte Ion Iliescu, ca să-i amintească fostului președinte că din vina lui nu s-a aflat, încă, cine a tras cu gloanțe adevărate în cei doi fii ai lui, morți la revoluție. Iar fostul președinte, l-a făcut dezaxat”. Am citat-o pe Corina Zlotea, 59 ani, care consideră că ar fi fost mai decent ca fostul președinte al României să tacă sau măcar să se intereseze ce l-a determinat pe bătrân la acest gest, într-adevăr, în afara legii. Apoi, să-l invite politicos undeva și să-l asculte povestindu-i despre copiii lui morți la revoluție. Politicienii nu scapă nepenalizați „După mine, omul care simbolizează această mașinațiune a statului împotriva aflării adevărului despre Revoluție este Ion Iliescu. Dacă ar fi fost mai decent și nu s-ar fi afișat la aniversări atât de dureroase și ar fi stat acasă, să se roage în fața icoanelor să-l ierte Dumnezeu, cred că ar fi fost mai potrivit. Dar n-are de gând să-și asume vreo răspundere, iar oame-nii îl penalizează cum pot. Politicienii mai tineri ar trebui să învețe din faza asta că nu ne pot prosti la nesfârșit cu vorbe frumoase!” - Daniela Ivan, 39 ani. Pseudorevoluționarii să predea certificatele! „Nu e posibil ca unii din cei care erau la cafele sau chiar la Comitetul județean de partid Constanța să aibă patalama de revoluționar la mână! Se știe foarte bine ce a însemnat revoluția la Constanța și că nici un constănțean nu s-a oferit carne de tun! Cu toate astea, deși s-a făcut o revizuire a celor care aveau carnete de revoluționar, destui escroci au știut cum să se fofileze și de data asta, păstrându-și privilegiile: case, terenuri, scutiri de taxe și impozite etc. Rugăm foarte mult redacția dumneavoastră să publice lista cu revoluționarii constănțeni, pentru că, din punctul meu de vedere, nimeni nu merită să aibă certificat, din simplul motiv că la Constanța n-a fost revoluție, să fie clar! E păcat că se deteriorează niște titluri de revoluționar chiar meritate!” - G. Popa Nistor, 52 ani. De ce se preferă culpabilitatea neasumată?” Procurorul Dan Voinea, care, în urmă cu doi ani, era șeful anchetatorilor din dosarul Revoluției, declara că toate evenimentele din Decembrie 1989 au fost dirijate de la centru, din București și că în 22 decembrie s-a indus, în fals, în urma unei diversiuni, ideea existenței teroriștilor. Dovadă că în nici una dintre anchetele pe care le-a condus nu a reușit să probeze existența vreunui terorist. Potrivit lui Voinea, cei care au tras în oamenii strânși în piețe după fuga lui Ceaușescu din 22 decembrie au fost militari, securiști, gărzi patriotice sau persoane care, în scopul „de a apăra anumite instituții de teroriștii care trăgeau în și din toate pozițiile, au primit armament și muniție”. Pornind de la aceste realități, Sorin Cernea, 47 ani, nu înțelege de ce, deși anchetatorii cunosc vinovații, totuși se preferă culpabilitatea neasumată, în locul unei mărturisiri sincere, care ar spulbera și bănuielile că, după modelul comunist, istoria se falsifică cu o stânjenitoare nonșalanță.