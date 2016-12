Au dreptul nepoţii la moştenire?

Au dreptul nepoții la moștenire?

În cazul succesiunii legale, primii care au dreptul la moștenire sunt descendenții de clasa întâi, respectiv fiii și fiicele celui ce a lăsat averea, inclusiv cei înfiați și soțul supraviețuitor, nepoții neîncadrându-se în această categorie de moștenitori. În schimb, moștenitorii de clasă posterioară (unde s-ar putea încadra și nepoții) sunt chemați la succesiune legală numai dacă lipsesc moștenitorii din clasele precedente sau dacă aceștia nu acceptă, refuză succesiunea ori în situațiile în care toți moștenitorii din clasele precedente au fost decăzuți din dreptul la succesiune. „După 21 de ani de când m-am recăsătorit, mi-a murit soțul. El are doi copii din prima căsătorie, îm-preună nu am avut niciun copil, în schimb, eu am avut un băiat din prima căsătorie, pe care l-a înfiat. Din păcate, copilul mi-a murit într-un accident acum doi ani, dar mi-au rămas de la el doi nepoței. Ca o cititoare a ziarului dumneavoastră, mi-am permis să vă întreb cum să procedez ca și nepoții mei să aibă dreptul la moștenire, ținând cont că am muncit cot la cot cu soțul și tot ce s-a cumpărat, s-a luat din banii comuni? Nu mi se pare corect ca munca mea să se ducă numai înspre copiii lui, cu toate că țin mult la ei, dar, una-i una, alta-i alta! Am auzit că sunt mai multe categorii de moștenitori, mă gândesc la o portiță. Vă mulțumesc din suflet pentru înțelegere” (Marieta Pena).Stimată doamnă Pena, vă înțelegem situația delicată în care vă aflați, însă, în lipsa unui testament, va trebui să respectați procedura moștenirii legale. După cum ne-a explicat consilierul juridic Carmen Gigică, este adevărat că moștenitorii legali se împart în mai multe categorii, însă ei vin la moștenire într-o anumită ordine, în funcție de clasa din care fac parte. Mai mult decât atât, chiar înăuntrul fiecărei clase, rudele de gradul cel mai apropiat cu defunctul înlătură de la moștenire rudele de grad mai îndepărtat. Însă, între rudele din aceeași clasă și de același grad, moștenirea se împarte în mod egal. Primii moștenitoriAsta înseamnă că, practic, moștenirea se cuvine, în ordinea și după regulile stabilite de lege, soțului supraviețuitor și rudelor defunctului, și anume descendenților, iar în lipsa acestora, ascendenților și colateralilor acestuia, în funcție de situație. În cazul prezentat mai sus, primii care au drept la succesiune sunt soția supraviețuitoare și copiii defunctului (ca făcând parte din clasa descendenților). Totul, din cauză că descendenții defunctului înlătură moștenitorii din celelalte clase și vin la moștenire în ordinea gradului de rudenie. În concurs cu soțul supraviețuitor, descendenții defunctului, indiferent de numărul lor, culeg împreună trei sferturi din moștenire.Cât privește nepoții defunctului, aceștia sunt incluși în clasa colateralilor privilegiați, din care fac parte frații și surorile defunctului, precum și descendenții acestora, până la al patrulea grad inclusiv.