Aţi găsit ceva pe stradă? O ocazie să vă umpleţi de bani!

Adio gesturilor nobile!

Ați găsit ceva pe stradă? O ocazie să vă umpleți de bani!

Ce faceți dacă găsiți într-un loc public un obiect valoros? Sau un animal de companie prețios? Dacă vă însușiți bunul găsit, intrați în belea, însă dacă-l predați cui trebuie, vă puteți umple de bani. Totul, din cauză că legea îl obligăpe proprietar să-l recompenseze pe găsitor, și nu cu cât vrea el!„Trec printr-o situație grea. Pe 19 noiembrie l-am pierdut pe cel mai bun prieten al meu, un câine Labrador Retriever, răspunde la numele Adam. L-am căutat peste tot, însă nu l-am găsit. M-am gândit să dau un anunț în ziarul dumneavoastră, însă cineva mi-a spus că trebuie să-i plătesc o recompensă mare găsitorului, în funcție de cât costă câinele. Normal că o să-i dau ceva omului, dar nu dispun de avere sau cine știe ce bani pentru așa ceva. Iar câinii ăștia costă mult. Cine mă obligă să plătesc, poliția? Am mare nevoie de ajutorul dumneavoastră: cam ce valoare are acest câine și cine poate să stabilească asta? Citesc ziarul dumneavoastră zilnic și sper să mă ajutați. Mulțumiri. Corina Priesa”.Recompensa: 10 % din valoareStimată doamnă Priesa, nu poliția îl obligă pe proprietarul unui bun pierdut să-l recompenseze pe găsitorul respectivului obiect, ci legea. Mai exact, noul Cod Civil, care include un capitol special des-tinat situațiilor de acest fel. Concret, persoana care își recuperează bunul găsit de altcineva este obligată să plătească o recompensă, al cărei cuantum nu este lăsat la latitudinea păgubitului, ci a legii, care obligă proprietarul să achite o sumă reprezentând 10 la sută din valoarea obiectului pierdut.Ce faci dacă ai găsit ceva?Dacă bunul a fost descoperit într-un loc public, el va fi predat, pe bază de proces-verbal, persoanei care deține un titlu asupra locului respectiv. În termen de trei zile de la data preluării bunului pierdut, acea persoană este obligată să îl predea, pe bază de proces-verbal, poliției din localitate. La rândul său, poliția va afișa la sediul său și pe pagina de internet un anunț privitor la pierderea bunului, cu menționarea tuturor elementelor de descriere a acestuia.Opțiune pentru recompensa mai mareÎn cazul bunurilor cu valoare comercială restituite către proprietari acesta este obligat să plătească găsitorului o recompensă reprezentând a zecea parte din preț sau din valoarea actuală a bunului. Dacă proprietarul a făcut o ofertă publică de recompensă, găsitorul are dreptul de a opta între suma la care s-a obligat proprietarul prin această ofertă și recompensa fixată de lege ori stabilită de către instanța judecătorească. Totul, din cauză că bunul mobil pierdut continuă să aparțină proprietarului său. Atenție! Consilierul juridic Carmen Gigică ne-a explicat că atunci când, din cauza împrejurărilor sau naturii bunului, păstrarea îi diminuează valoarea ori e prea costisitoare, acesta va fi vândut prin licitație publică, iar drepturile și obligațiile legate vor urmări prețul obținut în urma vânzării. Dacă găsitorul refuză să preia bunul sau prețul, acesta revine localității pe teritoriul căruia a fost găsit.Un câine de rasă, mii de euroÎn legătură cu evaluarea unui câine, Ziadin Murat, vicepreșe-dinte al Clubului de Dresaj Canin din România, ne-a explicat că orice câine poate fi evaluat, însă proce-dura urmărește mai multe aspecte. Dacă proprietarul deține acte de origine care se cheamă pedigree, valoarea animalului poate fi foarte mare, iar când provine din campion mondial, poate să ajungă la mii de euro: „A cumpărat cineva un câine din campion mondial și a plătit 4.000 euro (evaluat la nouă luni). Au fost situații când s-au vândut și la 20.000 euro, acum câțiva ani, un Ciobănesc German a fost cumpărat de chinezi pentru reproducție, cu această sumă).Dacă animalul nu are acte doveditoare, atunci valoarea lui e mică, e vorba de câteva milioane, indiferent de rasă. Evaluarea, în cazul de față, se poate face și în funcție de poze, dacă ele există, și de alte date pe care le poate oferi proprietarul.Pentru asta, doamnă Priesa, va trebui să luați legătura cu Asociația Chinologică din Constanța, cu sediul în strada I. Gh. Duca nr. 11, telefon 0241/633855.