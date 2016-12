„Aţi auzit de femeia-scorpie? Cică ar fi nevastă-mea!“

„Ați auzit de femeia-scorpie? Cică ar fi nevastă-mea!“

În popor, o fată rea, isterică, este percepută drept o scorpie în toate situațiile. Specialiștii au însă o altă definiție pentru femeia-scorpie: cea care electrizează toate privirile, pe lângă care nu ai cum să treci nepăsător, femeia pe care îți vine s-o calci în picioare, dar să o și iubești, în fața căreia mulți bărbați se bâlbâie, îngenunchează... Are 41 de ani și s-a recăsătorit în urmă cu aproximativ un an. Divorțase, după trei ani de căsnicie, de o femeie slabă, care-și plângea tot timpul de milă. Or, Aurel G., și-a dat seama că locul lui este lângă o fată curajoasă, care să joace aproximativ după regulile bărbaților, să se exprime scurt și la obiect, fără insinuări ce trebuie citite printre rânduri: „Am găsit, până la urmă, o femeie de 29 de ani, care mi s-a părut că e așa cum vreau eu, lângă ea nu e loc de plictiseală. E frumoasă, sigură pe ea, dar cam prea directă, mulți o văd vulgară, că m-ar stârni în public, iar maică-mea, din scorpie nu o scoate. Problema e că nu se poate abține și când e maică-mea de față, care a observat că mă cam face zero în fața prietenilor, tot ea are ultimul cuvânt. Nu e isterică, dar nu se lasă bătută, nu contează de anturajul în care e. Maică-mea se plânge peste tot că n-am noroc în viață, că iar am dat peste una care nu-i de mine, că n-o să rezist lângă o scorpie, orice aș face eu, că mai bine era cu mototoala (așa o poreclea pe fosta noră), mă încarcă negativ toate bârfele astea. Eu o iubesc și îmi place așa cum e. Rugăminte: cum trebuie să fii, ca bărbat, ca să reziști lângă o femeie pe care toți o văd scorpie, numai tu nu-ți dai seama? “. De ce o plac, totuși, bărbații? Atunci când unii compară o femeie cu o scorpie, aceasta nu trebuie neapărat să înjure birjărește sau să fie… mahalagioaică. Nicidecum, căci psihologii sunt de părere că femeia-scorpie are multe calități speciale: e mereu tonică, directă, sinceră, fermă, curajoasă, nu se lasă cu una, cu două. Mai mult, deși e greu de impresionat, rămâne o femeie dorită, pentru că știe să-și facă intrarea, să atragă privirile celorlalți fără să fie nenaturală. Nu rămâne niciodată fără replică, însă replicile sunt de o ironie fină, chiar glumeață, deși lovesc în inimă. În fața acestui tip de femeie, mulți bărbați se împiedică, nu-și găsesc cuvintele, se intimidează, dar și-o doresc alături și din cauză că, în general, bărbații urăsc plictiseala. Nu că femeile s-ar da în vând după bărbați plictisitori! Doar bărbatul puternic rezistă lângă ea Totuși, femeia-scorpie, o… vrăjitoare care sur-prinde mereu, este destul de dificilă și, ca atare, nu va face cuplu cu oricine. Or, în aceste condiții, doar bărbatul puternic, inteligent, capabil s-o depășească din toate punctele de vedere, care să fie, cum se spune, cu cel puțin un pas înaintea ei, va reuși să rămână alături de acest gen de femeie, care vrea totul sau nimic, neacceptând jumătăți de măsură. Căci „scorpia” se simte bine lângă un bărbat de la care are de învățat, și el ferm pe poziție, care să știe ce vrea. Niciodată un bărbat nesigur, limitat, cu frustrări, posesiv, neputincios nu se va încumeta să se alăture unei femei net supe-rioară lui, decât doar dacă se va complace să fie… jucăria ei. Iar acest privilegiu va fi destul de limitat, căci scorpia îl va respinge până la urmă…