Atestatul de asistent maternal nu este valabil pe viaţă

Atestatul de asistent maternal nu este valabil pe viață

Asistentul maternal profesionist este persoana fizică atestată în condițiile legii, care asigură, prin activitatea pe care o desfășoară la domiciliul său, creșterea, îngrijirea și educarea unui copil primit în plasament. Cu toate că obținerea atestatului presupune un proces destul de anevoios, după ce își intră în… pâine, mulți asistenți maternali dovedesc că n-au nicio legătură cu… meseria de părinte, cum pare a fi și cazul relatat mai jos de o cititoare. „Chiar dacă nu pot să-mi dau numele, ceea ce vă spun mi se pare că trebuie luat în seamă: cumnata mea are un certificat de asistent maternal și a reușit să ia un copil în îngrijire. Copilul este micuț, are probleme cu vorbirea, nu prea înțelegi ce spune, iar cumnata mea profită de situația lui și își cam bate joc de el. Chiar dacă știe că e ora de masă și trebuie să-i dea de mâncare, ea face alte treburi prin casă, numai de el nu-i pasă. Abia după ce copilul plânge tare îi dă să mănânce. Merg foarte des la ea pentru că suntem vecine și ne împăcăm destul de bine. Mai în glumă, mai în serios, i-am spus că nu-mi place cum se poartă cu băiețelul. S-a uitat lung la mine și mi-a spus că l-a luat numai și numai pentru bani și ca să-i meargă cartea de muncă. N-aș vrea să-i fac rău, că doar e cumnata mea, dar se poartă din ce în ce mai rău cu copilul. De bătut, nu prea îl bate, dar țipă la el tot timpul, îl pedepsește în toate felurile - îl pune la colț, îl închide în baie câte o oră, îl amenință cu bătaia, care numai bine nu-i fac copilului. M-am gândit să vă întreb pe dumneavoastră pe cât timp dă voie legea unui asistent maternal să țină copilul spre creștere (ea mi-a zis că poate face meseria asta pe viață), dacă i se poate lua copilul și cine nu are dreptul să fie asistent maternal? Vă mulțumesc din suflet și să știți că nu sunt invidioasă pe cumnata mea, dar îmi este milă de acel copilaș necăjit, care ar trebui să fie crescut de o persoană cu inimă de adevărată mamă. Atunci când îi intră cineva străin în casă, știe să fie numai lapte și miere cu băiețelul!”. Suspendarea, retragerea sau reînnoirea atestatului Potrivit legii, atestatul de asistent maternal profesionist se eliberează pentru o perioadă de trei ani. El poate fi reînnoit, dar și suspendat sau chiar retras de Comisia pentru protecția copilului, la propunerea temeinic motivată a serviciului public specializat pentru protecția copilului care supraveghează activitatea asistentului maternal profesionist. Dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza eliberării atestatului (destule la număr!), Comisia pentru protecția copilului poate decide suspendarea sau chiar retragerea acestuia. Cine nu poate fi asistent maternal? Nu poate fi asistent maternal profesionist persoana care suferă de boli cronice transmisibile l părintele decăzut din drepturile părintești sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească definitivă l persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească definitivă, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni. Având în vedere că activitatea asistenților maternali este monitorizată de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (strada Decebal nr. 22, Constanța, telefon 0241.480.851), Roxana Onea, purtător de cuvânt, atrage atenția că situațiile de genul celei relatate astăzi ar trebui aduse la cunoștință acestei instituții.