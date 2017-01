Atenţie mare la solduri!

Atenție mare la solduri!

Pe data de 15 ianuarie, comercianții din toata țara încep prima perioadă de soldare din an, cea pentru produsele de toamnă-iarnă. Vânzarea de soldare (obligatoriu precedată de publicitate și anunțată sub denumirea de „soldare – solduri”), printr-o reducere de prețuri, are ca efect comercializarea accelerată a stocului de mărfuri dintr-o structură de vânzare cu amănuntul, în scopul reînnoirii sezoniere a sortimentului de mărfuri. Soldările se stabilesc de către comerciant în perioadele 15 ianuarie - 15 aprilie pentru produsele de toamnă-iarnă și întâi august - 31 octombrie pentru produsele de primăvară-vară. Comercianții au obligația să notifice primăria în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea despre perioada în care efectuează vânzările de soldare cu cel puțin 15 zile înainte de începerea operațiunilor. Din păcate, sunt agenți economici care, sub paravanul perioadei de soldări, induc în eroare consumatorii prin tot felul de tertipuri. „De când nu mai are lumea bani din cauza crizei, cele mai multe magazine se bat în oferte peste oferte, doar-doar vor reuși să supraviețuiască. Am așteptat reducerile de prețuri ca să pot să-mi cumpăr ce am nevoie. Am intrat într-un magazin, dar am rămas ca la dentist când vânzătoarea, toată un zâmbet și amabilități, mi-a spus că va trebui să cumpăr două bluze ca să beneficiez de reducere. E drept, prețul total era de 19 de lei, dar mie nu mi-a plăcut a doua bluză și încercam s-o conving că nu sunt obligată s-o iau doar ca să facă ea vânzare. Și nu este singurul caz de acest fel. Sora mea mi-a povestit că a pățit la fel, dar într-un magazin de firmă, unde trebuia să cumpere, la pachet, o pereche de pantofi și una de papuci, iar prețul nu era afișat nicăieri. Dacă tot se bat în reduceri, de ce ne bagă pe gât lucruri care nu ne plac sau de care nu avem nevoie? Oare este legal să ne forțeze mâna în felul ăsta nerușinat?”. Cu mulțumiri, Georgeta Dincă, 26 ani, din Constanța. Ce trebuie să știm despre soldări Ca în fiecare an, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) ne avertizează să fim foarte atenți la prețurile produselor, pentru a nu cădea în capcana de a plăti mai mult decât costau articolele inițial. Prețurile - afișate în loc vizibil Înainte de toate, este bine să știți că orice anunț de reducere de preț exprimată în valoare absolută sau în procent trebuie să fie la vedere, lizibil și fără echivoc pentru fiecare produs sau grupă de produse identice (fie prin menționarea noului preț lângă prețul anterior, barat, fie prin mențiunile „preț nou” - „preț vechi” lângă sumele corespunzătoare sau prin menționarea procen-tului de reducere și a prețului nou care apare lângă prețul anterior, barat. Nu trebuie să cumpărați mai multe produse ca să beneficiați de reducere l ANPC atrage, de asemenea, atenția cumpărătorilor că nu este permis ca o reducere de preț pentru un produs și/sau serviciu să fie prezentată consumatorilor ca o ofertă gratuită a unei părți din produs și/sau serviciu. l Condiționarea vânzării către consumator a unui produs de cumpărarea unei cantități impuse sau de cumpărarea concomitentă a unui alt produs sau serviciu este interzisă! De exemplu, aveți dreptul să cumpărați doar o bluză la preț redus, deci nu trebuie, sub nici o formă, să cumpărați mai multe ca să beneficiați de reducere! l De asemenea, este interzisă prestarea unui serviciu către consumator, condiționată de prestarea altui serviciu sau de cumpărarea unui produs. La vânzarea produsului sau la prestarea serviciului, comerciantul ori, după caz, prestatorul trebuie să aducă la cunoștința consumatorului, la solicitarea acestuia, pe lângă informațiile furnizate prin etichetare, marcare și ambalare, și informații corecte și utile privind caracteristicile produsului sau serviciului, condițiile de vânzare și modul de utilizare. Tipuri de produse supuse soldării Produsele care pot fi vândute prin soldare sunt articolele de îmbrăcăminte, de blănărie-pielărie, confecțiile, tricotajele (inclusiv lenjeria), țesăturile, marochinăria, încălțămintea și articolele sezoniere de sport-turism, precum și alte produse care vor fi stabilite prin norme ca facând parte din categoria produselor sezoniere. Dacă agenții economici constănțeni care au anunțat soldarea respectă aceste criterii ar putea constata, prin controalele de rigoare, inspectorii OPC Constanța. Soldurile – moment de sărbătoare Perioadele de soldare sunt incluse, în multe țări, chiar și în pliantele promoționale turistice, fiind considerate adevărate momente de sărbătoare. Din păcate, în România, mulți comercianți văd în aceste reduceri doar un mijloc de a scăpa de stocuri, nicidecum un instrument de marketing.