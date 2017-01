Atenţie, cad „amenzi pascale“!

SEMNALE

Atenție, cad „amenzi pascale“!

Conducătorii auto știu că amenzile de circulație sunt o inepuizabilă sursă de bani pentru vistieria statului. Ei chiar își doresc să nu mai existe loc de tocmeală cu polițiștii care-i prind în ofsaid atunci când conduc sau își parchează mașinile, dar numai cu o condiție: să li se ofere și posibilitatea de a nu face nici un fel de rabat de la regulile de circulație! Din păcate, deși cea mai mare neplăcere a șoferilor constănțeni o constituie, se știe prea bine, găsirea unui loc de parcare, autoritățile, în loc să rezolve această problemă, „preferă să ne vâneze și să ne amendeze și de două ori pentru aceeași faptă, că doar se apropie Paștele și e mare foame de bani!” (C. Comănici, din Constanța). „Primăria are numai drepturi?“ În condițiile în care în Constanța s-a construit și încă se mai construiește pe fiecare metru pătrat de teren rămas liber, nu mai miră pe nimeni de ce locurile de parcare sunt o… rara avis! Problema pe care și-o pun însă șoferii este că primăria, uitându-și propriile obligații, nu vede în fața ochilor altceva decât obligațiile plătitorilor de taxe și impozite: „Nu vreau să mă leg de gropile din șosele și de pierderile imense pe care ni le aduc ele: mașini distruse, bani cheltuiți, timp pierdut la asigurări, explicații la Poliție și… escala de la Service. Nervi, nervi și mulți bani! Apoi, dacă suntem atenți la gropi, lovim pietoni, lovim borduri etc. Bătaie de joc pentru drepturile cetățeanului!” – sunt alte of-uri ale cititorului nostru. La sfârșitul săptămânii trecute, având lucruri urgente de rezolvat la Institutul de Marină Civilă (situat pe strada Mircea), bărbatul a căutat cu disperare un loc de parcare. Sătul de turele fără efect făcute prin zonă, a urcat mașina pe trotuar. A revenit în circa cinci minute, însă roțile mașinii erau deja blocate, iar pe parbriz i se aduceau la cunoștință și ex-plicațiile: adică, potrivit HCL nr. 137 din 2008, oprirea, staționarea și parcarea autovehiculelor de orice tip în mod neregulamentar sau în locuri nepermise precum și pe trotuare, faleze, paele, spații verzi sau în locuri amenajate pentru spații verzi atrage după sine imobilizarea acestora prin blo-carea roților: „Deoarece ați oprit/ parcat neregulamentar, auto-vehiculul dumneavoastră a fost blocat urmând să achitați contravaloarea serviciului de blocare-deblocare de 50 lei”. Extrem de grăbit fiind, omul a plătit amenda și a vrut să plece. A fost însă… blocat și de un reprezentant al Poliției Rutiere, care în doi timpi și trei mișcări l-a amendat cu alți 400 lei, urmând ca în cazul achitării pe loc să plătească numai 200 lei: „Mi s-a cerut să declar că nu am avut loc de parcare și că am urcat pe trotuar, deci am parcat neregula-mentar, adică am încălcat legea și sunt bun de plată. Cum e posibil să plătesc două amenzi pentru aceeași faptă? Concluzia mea e că e mare foame de bani acum, se apropie Paștele și trebuie făcuți bani din piatră seacă! Așa că s-a dat liber la amenzi pascale!”. Dacă statul are mijloace de a-i amenda pe cei care vin în conflict cu legea, cititorul nostru se întreabă de ce plătitorii de taxe și impozite nu pot… amenda, la rândul lor, statul atunci când nu-și respectă nici măcar minimele obligații față de contribuabili? „Să ne asigure parcări suficiente, iar dacă nu le folosim, atunci să ne amendeze cu cât vor ei! Auzi, primești amendă pentru staționare pe trotuar, câtă vreme 90 la sută dintre trotuarele orașului sunt pline de mașini, iar pietonii circulă pe carosabil și sunt accidentați pe capete! În ce oraș trăim, poate să-mi spună și mie domnul primar?”. Pe de altă parte, conștient că lipsa locurilor de parcare este o gravă problemă a Constanței, primarul orașului promite, printre altele și parcări supraetajate!