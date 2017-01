„Aştept din 2006 construirea unui cavou!“

Din ciclul „Relații cu clienții”

„Aștept din 2006 construirea unui cavou!“

În momentul în care fidelitatea clienților față de o anumită firmă este menținută, capacitatea acesteia de a atrage noi clienți e pe drumul bun. Asta, întrucât reclama obținută prin răspândirea zvonurilor este unul dintre principalii factori care îi determină pe oameni să apeleze la serviciile acelei firme. Sunt însă și situații în care clienții, deși nu au nevoie de prea multe ori de anumite servicii - și ne referim la cele funerare (că doar nu în fiecare zi îți construiești, de exemplu, un cavou!), ei își vor aminti de atitudinea firmei respective și vor vorbi despre ea și altora, fie de rău, fie de bine... Din păcate, având în vedere că în această categorie specială de servicii concurența este limitată, iar omul nu prea are alternative, eforturile pentru fidelizarea clienților s-ar părea că nu-și au rostul. Cel puțin asta a înțeles cititoarea noastră, Olga Tudor, din Constanța, care și-a strigat nemulțumirea față de atitudinea personalului de la Cimitirul Municipal Constanța: „E o situație delicată și cred că numai o redacție de ziar m-ar putea ajuta!”. Femeia susține că a plătit 4900 lei contravaloarea unui loc de veci, plus un cavou, încă din anul 2006, lucrarea fiind demarată abia în luna iunie a acestui an, și asta la insistențele sale repetate: „Nu știu cine și cum a folosit banii mei atâția ani! Tot ce pot să vă spun este că de fiecare dată, doamna Mihaela îmi promitea că se apucă de lucrare. Sătulă de insistențele mele, în luna iulie s-a făcut lucrarea”. Componente lipsă la… inventar! Un eveniment nefericit din familie, respectiv moartea fratelui său, au adus-o pe Olga Tudor din nou la Cimitirul Municipal. „Pe 18 octombrie a.c. l-am înmormântat în cavoul familiei pe fratele meu și atunci am văzut că lipseau felinarul pentru aprins lumânări și vaza unde să-i punem și noi o floare, pe care le-am plătit. Problema e că am plătit în plus încă 70 lei ca să-mi scrie și capacul, dar nu l-a scris nimeni! Parcă e prea mult! Oare e așa de greu să faci o lucrare ca lumea de la cap la coadă, din moment ce ai primit banii cu ani de zile înainte? Dacă țineam banii ăștia în bancă din 2006 până acum, tot luam ceva dobândă!” Doborâtă de suferința provocată de moartea prematură a fratelui său, femeia a apelat din nou la „bunăvoința doamnei Mihaela, care s-a schimbat la față și m-a lăsat în ceață când a auzit ce i-am spus. Am crezut că îi pare rău și o să rezolve situația, dar pe 21 octombrie, când am fost din nou la cimitir, lucrurile erau neschimbate. Atunci m-am gândit să vin la dumneavoastră! Sincer, n-am crezut niciodată că se poate face așa ceva la un cimitir, unde plătești bani grei pentru orice fel de serviciu!” „Trimiteți-o la mine!” Contactată de ziarul nostru, Mihaela Minea, consilier funerar, s-a arătat surprinsă de cele auzite, părând a nu-și aduce aminte de clienta sa. După ce i-am dat câteva repere, și-a amintit brusc despre ce este vorba, con-centrându-și replica în câteva vorbe: „I-am făcut lucrarea de la început și toate componentele sunt montate la locul lor. Vă rog s-o trimiteți pe doamna Tudor aici! Vă doresc o zi bună! La revedere!”, apoi a închis telefonul. v v v Sunt nepoliticoase, agresive, persoane cu care este greu să comunicați, comportamentul lor este supărător și interacțiunea cu ele este imposibilă? Dacă, în calitate de clienți, sunteți obligați să suportați astfel de comportamente, scrieți-ne sau sunați-ne, dragi cititori, pentru că numai astfel există șansa ca prestatorii de servicii publice să-și dea seama că succesul firmelor pe care le reprezintă depinde enorm de relația pe care o au cu clienții și de eforturile pe care le fac pentru fidelizarea acestora.