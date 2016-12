„Aşteaptă calm şi cu răbdare, că vine timpul pentru toate…!“

SEMNALE

„Așteaptă calm și cu răbdare, că vine timpul pentru toate…!“

Nu vă așteptați să citiți în continuare vreo poezie care să facă apologia răbdării! Citatul de mai sus este placa preferată a șefului unei firme de amenajări interioare, pe care, nonșalant… o pune la urechile clienților nemulțumiți că nu-și respectă cuvântul dat.După ce un prieten i-a recomandat o echipă „specializată afară” în lucrări de amenajare interioară, Valerian Ducu (46 ani) a considerat că subiectul cel mai stresant din familie s-a și rezolvat: „Soția mea e foarte pretențioasă. Ca să scap de gura ei, am căutat meșteri... cu recomandare și am pus-o pe ea să negocieze. Problema e că dacă sunt buni au o grămadă de lucrări începute. Am făcut un contract, abia acum am văzut că nu apare data de terminare a lucrărilor. Nu de contract ne cramponăm noi, însă cred că firma profită că nu e trecut termenul și ne duce cu zăhărelul. Poate s-o țină așa până la iarnă! E haios șeful echipei, eu îl cert, iar el, de un calm ardelenesc, îmi tot zice: «Așteaptă calm și cu răbdare, că vine timpul pentru toate…!», dar pe mine nu mă încălzesc poeziile lui. I-am cerut avansul de 2500 lei, dar iar o dă pe poezii. Pe 9 iulie a venit un zugrav, a mai astupat niște găuri, n-a stat mai mult de două ore. Ce pot să fac eu ca să-mi recuperez avansul fără să chem poliția și să găsesc alți meșteri? Am nevoie de ajutorul dumneavoastră, citesc zilnic Cuget liber. Cu speranța că piața îi va alege pe cei serioși și cinstiți, sper să apuc și eu ziua aia!”.„Toți zugravii sunt la fel!“După ce ne-a ascultat cu atenție, șeful firmei „Geodec”, George Tunar, a dat-o tot pe glumă: „Toți zugravii sunt la fel! Cred că și croitorii! Ați lucrat cu vreo croitoreasă? De câte ori v-a amânat proba?”. Apoi a schimbat tonul și ne-a „garantat” că sâmbătă, 16 iulie, toată echipa pe care o conduce se va deplasa la domiciliul clientului său și nu va pleca de acolo până când nu va termina lucrarea: „I-am spus și lu’ domnu’ Ducu, are dreptate să fie nervos! Pe el îl enervează poeziile mele. Mie îmi place să glumesc! Nu spun mai multe, dar noi muncim continuu!”. Despre lipsa din contract a clauzei privind termenul de finalizare a lucrării, ni s-a spus că este doar o… scăpare!Nu bagatelizați contractele!A curs multă cerneală în ziarul nostru pe tema neseriozității unor prestatori de servicii, care după ce au încasat avansul sau chiar mai mult decât atât au dispărut, ulterior oamenii legii constatând că era vorba despre firme-fantomă. Pentru a evita astfel de situații, Ioana Ziuleț, specializată în științe juridice, atrage atenția că niciun contract, chiar și pentru o lucrare minoră, nu trebuie tratat cu superficialitate, căci el poate conține clauze nebănuite, și toate în dezavantajul clientului. „Bucătăria” unui contract este sofisticată, însă revenind la situația de față, specialista consideră că o clauză esențială a oricărui contract este termenul de finalizare a lucrărilor: „Nu de alta, dar executantul poate să inventeze tot felul de lucruri, de genul «M-am înțeles cu clientul să-i fac lucrarea când pot, dar pe bani mai puțini!», sau «Clientul mi-a spus că nu contează când termin, lucrarea să fie fără cusur» etc. etc. De unde concluzia: dacă nu vreți să aveți probleme, nu ocoliți contractele făcute ca la carte. Dacă nu vă descurcați singuri, cereți sprijinul unui specialist! Chiar dacă veți avea ghinionul să dați peste o firmă neserioasă, măcar veți putea recupera pagubele în instanță!