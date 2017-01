„Ăsta da tupeu, să pretinzi partaj din răzbunare!“

Își acuză fostul soț că, după trei ani de la pronunțarea divorțului a deschis proces de partaj „pentru bunuri pe care nu le-a avut niciodată“, din răzbunare (între timp, femeia s-a recăsătorit). Ana Sulfină (36 de ani) ne-a povestit că, din 2009, de când au divorțat, fostul ei soț are o singură grijă: s-o șicaneze și s-o denigreze în fel și chip: „Se laudă peste tot că o să-mi arate el mie cu cine m-am pus, că o să mă târască prin tribunale când mi-o fi viața mai dragă. Într-adevăr, acum lumea îmi este mult mai dragă decât atunci când trăiam cu el, pentru că m-am recăsătorit cu un bărbat care mi-a dovedit că are un altfel de caracter, iar el nu suportă. Problema e că vrea să pună mâna pe casa mea, cumpărată înainte de căsătorie, prin minciună. Ce era de împărțit, am împărțit de comun acord la divorț, totul s-a predat cu documente și martori. Poate cineva să-mi spună dacă este legal ca un dosar de partaj depus deja la judecătorie să nu aibă altceva decât o cerere prin care se arată că s-a dobândit un apartament în perioada cât am fost căsătoriți fără a se atașa niciun document, cum ar fi numărul contractului, numărul de intabulare sau măcar o copie a contractului? Am verificat personal dosarul la arhivă și nu mi-a venit să cred. L-am sunat și mi-a spus că e dreptul lui să-mi deschidă proces, doar e democrație! Pe el îl cunosc foarte bine, problema e cum se poate ca judecătoria să-i primească un dosar fără documente? Poate fi crezut pe cuvânt? Mâine-poimâine pot să mă trezesc cu alt dosar, și tot așa, îl cred în stare de orice…” – ne-a povestit Ana Sulfinăcare, în sprijinul afirmațiilor sale, a completat că în hotărârea de divorț nu se face nicio mențiune la apartamentul respectiv, iar această hotărâre este, în afara cererii fostului soț, singurul act oficial depus la dosarul de partaj. v v v Stimată doamnă, dacă lucrurile stau așa cum le-ați descris, nu este cazul să vă faceți griji, întrucât potrivit consilierului juridic Carmen Gigică, instanța a trebuit să înregistreze cererea fostului dum-neavoastră soț. Numai că simpla formalitate de înregistrare nu-l va ajuta cu nimic pe reclamant, pentru că, ulterior, instanța îi va solicita să depună la dosar toate docu-mentele care să-i dovedească pretențiile pe care spuneți că le invocă. Dacă va reuși să aducă dovezi, atunci instanța se va pronunța pe baza lor. Dacă la dosarul reclamantului vor rămâne, în continuare, doar hârtiile inițiale, indiscutabil, instanța îi va respinge acțiunea ca nefondată. Pentru a nu-i da satisfacția de a vă șicana și pe această deloc plăcută cale, puteți să i-o luați înainte, solicitând dumneavoastră instanței să-i pună în vedere să depună la dosar înscrisurile pe baza cărora își formulează pretențiile. Pentru că nicio instanță din lume nu crede pe nimeni pe cuvânt, ea dispunând numai pe baza unor probe temeinice.