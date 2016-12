Asortarea vinului cu mâncarea servită

Miercuri, 28 Decembrie 2011

Fără doar și poate, selectarea vinurilor potrivite pentru mâncarea ce urmează a fi consumată, ordinea și temperatura acestora necesită nu doar pregătire corespunzătoare, ci și talent. Specialiștii sunt de părere că oricâte cunoștințe am avea, până la urmă, alegerea vinului depinde și de sufletul omului.Sănătos dacă e consumat în cantități rezonabile, bun la gust, vinul bine ales poate chiar să îmbogățească aroma alimentelor. Totul, din cauză că vinul nu este considerat doar o băutură, ci și un aliment, nefiind accizat în majoritatea țărilor europene, inclusiv în România. Are un efect puternic anticancerigen, conținând antioxidanți, însă acest efect se produce numai dacă este băut cu măsură.Clasificarea vinurilor se face în funcție de sortimentul strugurilor din care au fost obținute, de tărie și de proprietatea lor de a fi mai aspre sau mai dulci.Exemple de vinuriChardonnay sec este un vin elegant, cu o aromă florală distinctă; se recomandă a fi servit rece alături de preparate din pește, crustacee sau specialități din fructe de mare. Feteasca albă este un vin sec sau demisec, cu un conținut moderat de alcool (11.5-12%), aciditate și zahăr și o finețe naturală.Cabernet Sauvignon este un vin roșu, cu aromă de stafidă neagră, care se consumă preferabil după o îmbătrânire de 5 - 10 ani, la o temperatură de 16 – 18 grade Celsius, alături de carne roșie, fripturi sau grătar în sânge, mâncăruri grase, gâscă, piept de rață, miel, paste cu sos, midii, brânzeturi puternic aromate, salate de legume amărui, mâncăruri cu sos concentrat de tomate și ciocolată.Busuioaca de Bohotin este un vin licoros, cu o corpolență deosebită, cu un parfum inconfundabil, amestec de trandafir și busuioc ce îi dau o notă aparte, rar întâlnită la alte vinuri aromate. Are o culoare rosé diferită de orice alt tip de vin.Reguli pentru servirea vinurilorVinurile albe trebuie combinate cu carne albă – pui și pește – cele roșii cu carne roșie și vânat.Vinurile se servesc în ordinea crescătoare a tăriei lor: mai întâi cele slabe, la sfârșit cele tari.Vinul nu trebuie să fie rece, ci să aibă temperatura puțin mai scăzută decât cea a mediului ambiant. totuși temperatura sa trebuie sa fie mai scazuta decat a mediului ambiant.Idei pentru alegeri reușiteFructele de mare pot fi asociate cu Riesling. Friptura condimentată de miel se poate însoți cu Merlot. Cozonacul se poate combina cu Tămâioasa Românească.Sfaturi clasice privind alegerea unui vinPentru o petrecere la restaurant, puteți solicita sfatul ospătarului, însă e important să vă interesați și de preț, pentru că vinurile pot fi foarte scumpe. În cazul unei cine de afaceri, este indicat să alegem un vin din clasa de mijloc a prețurilor: impresia că suntem extravaganți și risipitori sau extrem de zgârciți nu este benefică. Pentru o petrecere acasă, vom alege pahare cu picior: ținând paharul de picior, vinul nu se încălzește de la temperatura mâinii.Alegerea vinului se face după ce mâncarea a fost stabilită, dar și în funcție de opțiunile alimentare ale invitatților.Mâncărurile mai grele, cu sosuri sau cu arome puternice, se combină cu vinuri cu corp puternic. Mâncărurile ușoare și delicate se asociază cu vinuri ușoare. Felurile principale dulci și deserturile merg cu vinuri dulci: dacă vinul e mai puțin dulce ca mâncarea, poate părea acru. Sosurile condimentate și mâncărurile sărate se combină cu vinuri seci. Se consumă vinurile seci înaintea celor dulci. La ciorbe și supe, de regulă, nu se servește vin.Alegerea unui vin este, cu siguranță, o artă; dar este și o meserie, pe care un somelier o învață timp de trei până la cinci ani. Există o temperatură a servirii vinului: dar nu vom greși dacă îl vom ține la beci, de unde îl vom scoate pe cel alb cu o ora înainte de servire, iar pe cel negru cu patru-cinci ore, pentru a-l servi la 8-10ș C, respectiv 16-18ș C. Exista o tehnică precisă privind forma și calitățile paharului: nu vom greși folosind pahare cu picior. Oricât ne vom strădui, nu vom fi somelieri… însă gazde primitoare, cu siguranță…