„Asociaţia vrea să-mi astupe geamurile cu un banner publicitar, pe gratis!“

SEMNALE

„Asociația vrea să-mi astupe geamurile cu un banner publicitar, pe gratis!“

„Asta e la noi, domnule, pe criza asta suntem plini de fițe! De parcă aș băga eu banii lor în buzunar!” – a replicat președintelui asociației de proprietari. Mai mult, proprietarul apartamen-tului susține că nici măcar nu a fost informat de conducerea asociației despre intenția acoperirii ferestrelor apartamentului său, dar și ale altor vecini, cu o pânză publicitară. Potrivit legii, veniturile obținute de asociațiile de proprietari din activități economice sunt scutite de impozit cu condiția de a nu fi repartizate direct proprietarilor, ci de a intra în contul lor. În urmă cu câteva zile, Adriana Vosa (42 ani) a avut parte de o surpriză de proporții, la care a asistat neputincioasă: pe peretele exterior al apartamentului său, „o echipă” se pregătea să monteze o uriașă pânză publicitară care urma să-i acopere toate geamurile apartamentului: „Până să mă dumiresc, am văzut că oamenii aceia se chinuiau să-și termine treaba. Am simțit cum cade cerul pe mine. Eu sunt o persoană foarte stresată din cauza unor chestii personale și nu aș putea ca odată ajunsă acasă, loc sfânt pentru mine, nu știu cine să-mi obtureze priveliștea. Eu sunt obișnuită să văd marea și să vorbesc zilnic cu ea, altfel nu sunt om. Oamenii au fost drăguți, mi-au vorbit frumos și s-au oprit din munca lor. Mi-au explicat că n-au venit de capul lor, că există aprobarea asociației. «Ne oprim, doamnă, vrem să discutăm cu șefii, ca să nu muncim degeaba!», mi-a spus unul dintre ei, după care au plecat și nu s-au mai întors”. Femeia ne-a mai spus că niciunul dintre vecinii săi nu știa ce se întâmplă. Indiferent dacă aceștia urmează să-și dea sau nu acordul pentru montarea acelei pânze publicitare, A. V. rămâne fermă pe poziție: „Cât timp eu sunt proprietară aici, nimeni n-o să-mi ia lumina, măcar atât să am pe lumea asta, să fie clar! Nu mai suntem pe vremea comuniștilor, când alții luau decizii în locul nostru! Un locatar poate să fie obligat să accepte așa ceva, dacă el, proprietar, nu e de acord?”. Nici administratorul blocului nu avea idee despre această inițiativă, susținând că nu a auzit ca altor locatari să li se fi solicitat aprobarea în legătură cu publicitatea respectivă, el însuși nefiind consultat în acest sens. Considerând că este vorba despre un abuz, cititoarea noastră dorește să știe dacă, fiind direct implicată, era nevoie și de acordul ei și al locatarilor, sau pur și simplu decizia stă în mâinile reprezentanților asociației de proprietari? „Nu e vorba numai de imaginea dezagreabilă pe care reclamele astea o dau orașului, dar se profită de proprietari. Eu am o cunoștință care a avut așa ceva în fața geamului, însă firma a negociat direct cu ea și a primit 200 euro, iar la noi e pe gratis! Trebuie lămurite și chestiile astea!” – ne-a mai spus Adriana Vosa. v v v Atunci când conducerea asociației s-a gândit că le-ar fi utile tuturor locatarilor niște sume intrate în contul asociației din astfel de reclame, a cerut doar aprobarea comitetului executiv pentru închirierea unei anumite porțiuni din suprafața comună. Președintele asociației, S. Roșior, a recunoscut că nu a discutat nici măcar cu locatarii care urmau să fie direct afectați de reclama respectivă „de frică să nu pierdem trenul. Știți cum sunt firmele astea, nu se roagă de tine, orașul e mare! Asta e la noi, domnule, pe criza asta suntem plini de fițe! De parcă aș băga eu banii lor în buzunar!”. Referitor la destinația sumelor încasate din publicitatea făcută prin mash-uri (pânze publicitare), președintele ne-a explicat că este mult mai avantajos ca banii să intre în contul asociației și nu al locatarilor, pentru că numai în felul acesta se beneficiază de scutirea de impozit. Marcel Dragu, președintele Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari, ne-a confirmat că deciziile de acest fel se iau de către comitetul executiv, însă este nevoie ca persoanele afectate să-și dea acordul. Mai mult, firma de publicitate trebuie să aibă autorizația necesară. În legătură cu partea financiară, potrivit legii, veniturile încasate de asociațiile de proprietari din diverse activități economice sunt scutite de impozit, cu condiția de a nu fi repartizate din start proprietarilor, ci de a fi folosite la modul general, pentru reparații sau alte nevoi ale locatarilor. De asemenea, legislația nu permite ca astfel de venituri să fie incluse în fondul de rulment, ci numai în cel de reparații, care poate fi serios îmbunătățit. Un lucru este însă cert: fără acordul proprietarilor implicați și în lipsa unei autorizații, nu se poate aproba montarea de reclame pe fațadele blocurilor!