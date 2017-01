„Asociaţia nu e Caritasul blocului! Fiecare să plătească!“

„Asociația nu e Caritasul blocului! Fiecare să plătească!“

Niciun proprietar nu se poate „fofila” de la anumite cheltuieli comune, pe motiv că lui îi este bine în apartament. Cât privește modul de plată a reparațiilor, nu e loc de mărinimia nimănui.În blocurile unde există probleme cu scurgerea pluvială, acestea se acu-tizează ori de câte ori plouă afară sau ninge abundent. Iar când locatarii care nu au de suferit din această cauză nu se arată interesați nici de reparații, cu atât mai puțin de plata costurilor, conflictele sunt inerente.„Înțeleg că iarna sunt cheltuieli mai mari, dar nu pot să înțeleg cum îl iau unii pe în brațe când nu-i privește pe ei, și cât de acizi sunt când sunt ei direct afectați. Blocul nostru are patru scări și patru etaje. Astă primăvară, când a fost reparată terasa, toți locatarii am împărțit frățește costurile. Acum, de la ploile astea, s-a văzut că țeava de scurgere a apei pluviale de pe scara noastră trebuie desfundată, probabil, înlocuită, nu se știe deocamdată. Dar se știe clar că va trebui să plătim lucrarea numai pe apartamentele prin care trece țeava de scurgere pluvială. De ce pentru terasă s-a plătit la comun, iar acum se inventează alt sistem? Scopul nostru comun nu este ca tot ce e comun, să se repare la comun? Președintele spune că apartamentele de pe verticală prin care trece țeava trebuie să plătească. Am făcut gălăgie, iar câțiva locatari ne-au atenționat că asociația nu e «Caritas-ul blocului, fiecare să plătească!». De ce când s-a plătit la comun pentru terasă, a fost bun Caritasul și n-a plătit numai ultimul etaj? Atunci erau ei afectați, acum suntem noi!” - este dilema Ionelei Coman. Femeia a ținut să completeze că în blocul în care a locuit până acum trei ani, cu toate că erau scurgeri mari prin țeava pluvială și cei de pe coloană aveau pereții uzi de la ploaie sau zăpadă, nu s-a putut repara exact din același motiv.DiferențiereDacă este vorba despre repartizarea cheltuielilor cu reparațiile privind strict scurgerea pluvială, în astfel de situații, toți locatarii din scara cu probleme ar trebui să plătescă, indiferent de etajul la care locuiesc - precizează ing.Vasile Hârsescu, vicepreședinte al Uniunii Asociațiilor de Proprietari Constanța. Însă, în niciun caz locatarii scărilor neafectate nu pot fi puși la plată, pentru că nu se pot extinde cheltuielile și la scara fără probleme: „Când curge din planșeu, apa se duce peste tot. Însă, nu același mod de plată este valabil dacă, de exemplu, se sparge o coloană de apă pe un tronson. În astfel de împrejurări, cheltuielile se repartizează doar proprietarilor care depind de acea coloană. Nu poți să pui la plată pe toți proprietarii care sunt pe verticală, ci doar pe cei care sunt dependenți de acea coloană”. În schimb, remedierile la terasă, dar și la subsol și lift, trebuie suportate de toți proprietarii, indiferent de etajul la care locuiesc, pentru că așa prevede legea privind funcționarea asociațiilor de proprietari.Voința locatarilorAsta, pe de o parte. Însă, având în vedere faptul că legislația privind funcționarea și administrarea asociațiilor de proprietari permite ca o serie de cheltuieli să se repartizeze după cum a hotărât adunarea generală, este corect ca cheltuielile comune pentru reparații să se suporte potrivit deciziei adunării, evident, cu respectarea legii. Pe de altă parte, dacă până acum, au participat la astfel de cheltuieli numai locatarii afectați, este corect și de bun simț să se procedeze la fel și în acest caz, și în cele viitoare, dacă adunarea nu hotărăște altceva.Obligație prin legeReferitor la împiedicarea, cu rea intenție, de către locatarii neafectați a efectuării lucrărilor de reparații, aceeași lege spune că niciun proprietar nu poate încălca, afecta sau prejudicia dreptul de proprietate comună sau individuală a celorlalți proprietari.