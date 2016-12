Asistentul maternal, pasibil de închisoare. Aflaţi când!

Asistentul maternal, pasibil de închisoare. Aflați când!

Vreau să mă înscriu la cursul de asistent maternal, dar m-am cam speriat când am auzit că poți să ajungi la închisoare. Doar nu iau un copil în grijă ca să-l omor! Dar știți cum sunt copiii, mai cad, se lovesc. Chiar așa, să înfund pușcăria dacă-și rupe mâna? Eu așa am auzit!” (Ilona Naghi).Într-adevăr, doamnă Naghi, primirea unui copil în plasament se poate face doar după obținerea unui atestat. Este bine să știți din start însă că acel copil va fi în grija dumneavoastră până când autoritățile vor găsi o măsură de protecție definitivă pentru el, adică integrarea în familie sau adopția. Practic, asistentul maternal este persoana care ia în îngrijire, la domiciliul său, unul sau mai mulți copii pentru o anumită perioadă, ca urmare a deciziei Comisiei Județene pentru Protecția Copilului.Când răspunde penal?Cât privește temerea că asistentul maternal poate ajunge la închisoare, da, este adevărat, dar numai dacă i se întâmplă ceva grav copilului încredințat și asta numai din vina sa. Evident, în astfel de momente, se declanșează anchete și nimeni nu ajunge după gratii pentru că, din joacă, un copil s-a lovit ușor. Este nevoie de argumente care să dovedească vinovăția asistentului. Important este să știți de la început că această muncă presupune o imensă responsabilitate și că grija pentru copil trebuie să fie maximă.Printre mulțimea de acte necesare pentru atestare se numără și cazierul judiciar al solicitantului, dar și al persoanelor din casă, plus documentul care să ateste dreptul la folosință asupra locuinței în care stă.