Asigurarea de sănătate în altă ţară

Asigurarea de sănătate în altă țară

„Vreau să plec la muncă în străinătate, deocamdată nu pot spune exact în ce țară, însă trebuie s-o iau și pe mama, ca să aibă grijă de copil. Are ceva probleme de sănătate și nu știu dacă o să aibă drept la asigurare de sănătate, fiind pensionară. S. Doriana”.v v vÎntr-adevăr, potrivit reglementărilor Uniunii Europene, stabilirea țării în care se asigură dreptul la asigurări sociale, inclusiv asigurare medicală, depinde de statutul economic și de locul de reședință, nu de naționalitate. De aceea, este bine să aflați dinainte care este țara în al cărei sistem ar trebui să fiți asigurată, pentru că nu întotdeauna puteți alege țara în care beneficiați de asigurare!Condiții speciale. Pe de altă parte, sunt prevăzute condiții speciale dacă vă aflați într-una din situațiile următoare: sunteți pensionari sau lucrați într-o țară și locuiți în alta; detașarea în străinătate este pe o perioadă scurtă, de sub 2 ani; sunteți funcționari publici detașați în străinătate, studenți, cercetători sau stagiari în străinătate. Important! Statele membre își stabilesc propriile norme cu privire la drepturile la prestații și servicii. De exemplu, dacă solicitați îngrijiri medicale în țara în care v-ați mutat, este posibil ca prețul să fie diferit în raport cu cel din țara de origine, chiar dacă serviciile sunt aceleași.