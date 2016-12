„Aş pleca în Spania şi mâine dacă băiatul nu-şi pierde drepturile!“

SEMNALE

„Aș pleca în Spania și mâine dacă băiatul nu-și pierde drepturile!“

Lucrătorii români, salariați sau independenți, care se deplasează în spațiul Uniunii Europene, pot beneficia de prestații familiale, în condițiile legislației române, chiar dacă au părăsit țara. În perioada crizei economice, euro-entuziasmul nu a scăzut, dimpotrivă, a câștigat teren. Chiar dacă dificultățile se resimt la nivelul tuturor țărilor comunitare, solidaritatea europeană funcționează și este mai necesară ca oricând, Europa, în ansamblul ei, fiind percepută ca o soluție la problemele actuale. De acest lucru și-a dat seama și Tatiana Pepa (37 ani), al cărei partener de viață muncește în Spania de patru ani. A întâmpinat și acolo destule greutăți de când cu criza economică, însă, una peste alta, deocamdată îi este mai bine acolo: „E puțin mai bine cu banii, nu ceva foarte strălucit, și acolo au scăzut salariile, dar chiriile au rămas pe loc. Se găsește tot greu de lucru, dar e un pic mai altfel decât în țară. Noroc că limba se aseamănă, dar tot trebuie să înveți spaniola. Cel mai important e să fii corect, să nu furi, nici statul, nici pe altcineva, iar oamenii corecți sunt căutați. Concubinul meu, că nu suntem luați cu acte, renovează case, e la firma unui român care s-a mișcat bine acolo, e băiat foarte serios și muncitor. Sunt mulți români care au intrat în șomaj acolo, s-au băgat la cursuri de meserii, nu se lasă, știu că în țară sunt și mai mulți șomeri. Indiferent de meseria pe care o ai, toți știu că spaniolii îi iubesc pe oamenii capabili, și cu școală multă, și cu școală puțină. Foarte multe românce muncesc în gospodării, fete cu facultate fac munca asta, nu se rușinează, au contract, sunt în regulă acolo, au drepturi. Munca asta vreau s-o fac și eu, viitorul meu soț mi-a găsit o familie de încredere, dar problema e că am un băiețel cu handicap, care primește indemniza-ție de la stat. Aș pleca în Spania și mâine dacă băiatul nu-și pierde drepturile! Orice se poate întâmpla acolo, părinți nu am, tatăl copilașului a murit și nu vreau ca băiatul să rămână și fără bruma asta de pensie. Știu că avem niște drepturi că facem parte din UE, dar nu am idee cum e cu alocațiile, cu ajutorul de handicap. Am rugămintea să mă ajutați cu informații, ca să nu fac un pas greșit. Poate unii o să râdă, dar eu am învățat să prețuiesc orice leuț, și un ban are valoare pentru mine!”. Drepturi valabile Persoanele aflate în astfel de situații este bine să știe că prestațiile familiale de care pot beneficia, în condițiile legislației române, lucrătorii salariați și lucrătorii independenți care se deplasează în interiorul Comunității Europene sunt următoa-rele: a) alocația de stat; b) indemnizația pentru creșterea copilului sau, după caz, stimulentul lunar; c) indemnizația pentru creșterea copilului cu handicap. La nivel teritorial, responsabilitatea coordonării procesului de completare a formularelor europene, care vor fi primite atât direct, cât și prin intermediul organismelor de legătură, de la instituțiile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene, revine Agenției Județene pentru Prestații Sociale (ASPJ). Referitor la alocația de stat pentru copii, Mariana Fătu, purtător de cuvânt al agenției, ne-a explicat că aceasta poate fi primită de copil, în România, chiar dacă părăsește țara, până când împlinește vârsta de 18 ani. În legătură cu indemnizația de handicap, lucrurile stau la fel, însă în astfel de situații legislația impune reevaluarea medicală anuală sau la șase luni de către Comisia de expertiză, în funcție de situație. De asemenea, dacă persoana are dreptul la alocație în conformitate cu legislația statului spaniol, părinții vor completa în Spania un formular special. Având în vedere că fiecare caz are particularitățile lui, stimată doamnă Pepa, vi se recomandă să luați legătura, chiar și telefonic, cu Agenția de Prestații Sociale (strada Decebal nr. 13 C, Constanța), la unul din următoarele numere: 0241/486.696; 0241/486.695; 0241/612.597.