Ca să nu se obosească până la ghenă

Aruncă gunoaiele pe geam, de la etaj

Blocul în care locuiesc are patru etaje și este situat pe strada Răscoala din 1907 nr. 15. Ca în multe alte imobile și aici locuiesc persoane de vârsta a treia. Locatarii mai tineri s-ar fi așteptat ca toți acești oameni, trecuți prin viață, să le fie un bun exemplu și, mai ales, să le câștige tot respectul. Din păcate, unii dintre ei fac tot ce le stă în putere pentru a le atrage „disprețul”. Întrucât au epuizat toate căile amiabile posibile pentru a-i convinge să renunțe la această practică, locatarii onești din acest bloc s-au gândit că după ce vor citi aceste rânduri, cei vizați și-ar putea schimba comportamentul. „Credeți că ne face plăcere să-i reclamăm la presă? Dar suntem depășiți de situație și numai dumneavostră ne puteți ajuta. Avem în bloc două pensionare care, deși se plimbă în fiecare zi, în loc să-și ia sacoșa cu resturi menajere, cum fac ceilalți locatari de vârsta dumnealor, preferă să-și arunce gunoaiele de la etaj, direct pe geam. Partea rea este că nici nu recunosc acest lucru, iar atunci când le atragem atenția, ne jignesc. Drept răzbunare, trântesc ușa de la intrare, de se zguduie blocul și aruncă în continuare sacoșe cu resturi de mâncare etc., care aterizează pe copertina de la etajul întâi ce protejează laboratorul de cofetărie din zonă, plus că mai este un burlan de trecere pentru evacuarea aburilor și a fumului de la un restaurant. Încontinuu pe copertină zac pungi mucegăite, iar acum vara este ceva înfiorător din cauza mirosului. Ca să nu mai spunem că e acolo un covor strâns și resturi de plante aruncate de anul trecut. Avem în bloc și alți oameni în vârstă, dar sunt plini de bun simț, coboară cu punguța și o aruncă la ghena de gunoi, iar aceste femei sunt de nestăpânit!” – ne-au povestit locatarii. Și asta nu e tot! Administratorul asociației de proprietari aduce completări... tabloului descris de locatari, spunându-ne că respectivele persoane aruncă tot ce înseamnă resturi menajere nu doar în curtea interioară, ci și pe strada Răscoala 1907, pe mașinile parcate aici, pe carosabil, în capul trecătorilor și pe unde mai nimeresc: „Până la un punct aș înțelege că sunt femei în vârstă, dar s-o ții așa la nesfârșit și să împrăștii venin la adresa oamenilor corecți nu e deloc de înțeles!”. Cu toate că însuși administratorul imobilului le-a atras atenția în repetate rânduri, „respectivele, deși prinse în flagrant” continuă să-și terorizeze colocatarii cu aceeași imagine dezolantă… asezonată cu mirosurile de rigoare. La fel de supărați sunt și salariații laboratorului „Zi de zi, când venim la muncă, ne împiedicăm de sacoșele pline de gunoaie aruncate pe jos” - ne-a spus o angajată a acestui laborator, care nu poate înțelege cum este posibil ca atâta vreme cât locatarii au sector separat de tomberoane pentru depozitarea gunoaielor, unii dintre ei preferă să le arunce la întâmplare, și pe jos în gang, și pe copertină, unde nimeresc. „Sigur le e mai ușor așa, ca să nu spun altceva, iar noi trebuie să măturăm zilnic după ei, că vine Sanepid-ul și tot pe noi ne amendează!” - ne-a spus, indignată, femeia. Inspectoratul de Mediu și primăria - insensibile la problemele locatarilor Ca și când nu era suficient ce li se întâmplă, locatarii mai au și alte motive de „suferință”. Astfel, potrivit administratorului blocului, acoperișul de la ghena de gunoi a fost spart de… boschetarii care-și fac veacul prin zonă, pentru ca aceștia să scormonească în voie prin tomberoane. Depășită de situație, a sesizat Inspectoratul de Mediu și primăria în repetate rânduri, însă femeia ne-a spus că nu s-a luat nici o măsură. „Deși ne-au spus că în curând vor elibera zona de rromi, care, printre altele, ard în gangul nostru cauciu-curile de la mașini, ne-au spart lacătele de la ghena de gunoi, zgârmă în gunoaie, degeaba mă plâng, că nu se ia nici un fel de măsură. Nici poliția nu se leagă de ei, e ceva de groază!”. Nici Polaris-ul nu respectă programul „Iar dacă a venit cineva de la Sanepid, tot nouă ne-au trimis adresă ca să curățăm ghena de gunoi! Polaris nu respectă de nici un fel programul de ridicare a gunoiului, iar noi trebuie să ne facem curățenie singuri!” - a precizat administratorul, care, în lipsa altei alternative, ne-a povestit că femeia de serviciu cară zi de zi, în spate, gunoaiele la piața din apropiere, unde sunt tomberoane de mari dimensiuni, pentru a descongestiona zona. „Este crimă și pedeapsă, ghena e în curtea interioară, laboratorul de cofetărie are acces la ea, de asemenea, toată strada Răscoalei, de la firme, pizzerie, toți aruncă resturile la noi acolo, iar noi suntem somați să facem curățenie” - a continuat administratorul, care a accentuat că autoritățile locale sunt la fel de insensibile și la o serie de alte lucruri „anormale” care li se întâmplă, pe care le vom reflecta într-o ediție viitoare a ziarului nostru.