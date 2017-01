Arhivele Naţionale ale Statului eliberează documente şi prin poştă

Arhivele Naționale ale Statului eliberează documente și prin poștă

„Am un mare necaz și vă rog să mă ajutați, așa cum am văzut că faceți și cu alți cititori ai ziarului „Cuget Liber“. În momentul de față avem un proces în familie, cam urât, e legat de o moștenire mai ve-che, cu acte în neregulă, de care am aflat abia anul trecut. Problema e că testamentul a fost autentificat de Tribunalul Ilfov în anul 1951. Am fost la Constanța, la Arhivele Statu-lui, și, după ce le-am spus ce vreau, mi-au zis că trebuie să cer actul de la București. Rugămintea mea e să-mi spuneți cum se face în cazuri din astea, cât costă. Eu sufăr de astm bronșic, umblu cu pompa după mine și nu am curaj să plec la drum lung. Vă mulțumesc foarte mult” - D. Florea, din Năvodari. Cererea - depusă personal, prin poștă sau prin e-mail Pentru eliberarea actelor deținute de Direcția Arhive Naționale trebuie să respectați o serie de reglementări, după cum urmează: l vă puteți adresa personal la Biroul de Informații al Serviciului Relații cu Publicul din Calea Văcărești nr. 470, Sector 4, București (Programul de lucru cu publicul: - luni, marți, miercuri, vineri - orele 8,30-16.30; joi - 8.30- 18.30. Telefon: 021/ 313. 92. 95; 021/ 303. 70. 80/ 10379, 10337) l puteți trimite cererea și prin poștă, pe adresa B-dul Regina Elisabeta nr. 49, sector 5, București l sau prin e-mail, pe adresa secretariat.an@mira.gov.ro. Documente anexate cererii Întrucât doriți să vi se elibereze documente aflate în păstrarea Arhivelor Naționale, cererea trebuie să cuprindă următoarele informații: l numele, prenumele și adresa dumneavoastră, datele de stare civilă, eventual alte nume purtate anterior l obiectul solicitării l date privind identificarea actului solicitat (instituția emitentă, persoana pe numele căreia s-a emis actul, data emiterii, localitatea, eventual numărul actului etc.) l scopul în care se cere actul l calitatea în care se solicită actul (descendent sau reprezentant legal) în cazul în care nu sunteți titularul actului respec- tiv. Calitatea se va dovedi prin înscrisuri (acte de stare civilă, certificat de moștenitor, act de proprietate) sau prin declarație pe propria răspundere. În situația în care vă adresați Direcției Arhive Naționale Centrale prin mandatar, în cerere se va specifica acest lucru și se va anexa procura notarială sau împuternicirea avocațială. Taxa percepută Pentru identificarea, întocmirea și eliberarea unui act legalizat se plătește o taxă de 45 lei, care se achită numai la solicitarea instituției. După identificarea actului, fiecărui petent i se comunică taxa și modalitatea de plată, prin intermediul unei înștiințări de plată ce se expediază la domiciliul acestuia (sunt situații în care persoanele care solicită documente sunt scutite de la plata acestei taxe, lucru care li se va comunica la momentul oportun). Eliberarea actelor solicitate Documentele se eliberează personal solicitantului (pe baza buletinului sau a cărții de identitate) sau împuternicitului legal (pe baza procurii legalizate sau împuternicirii avocațiale), la Biroul de Relații cu Publicul unde a fost depusă cererea sau prin poștă, la domiciliul solicitantului.