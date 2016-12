Ardei umpluţi în stil grecesc

Rețetă

Ardei umpluți în stil grecesc

Ştire online publicată Luni, 24 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Bucătăria grecească are un fel aparte de a găti aproape orice și de a da un plus de prospețime și celor mai comune mâncăruri.Ardeii umpluți (yemistes piperies, în greacă) cu carne tocată de vită sau miel amestecată cu orez și aromată cu mentă și oregano, fierți în suc de roșii împrospătat cu lămâie, fac din acest fel de mâncare de zi cu zi o adevărată sărbătoare. Multe dintre rețetele grecești de ardei umpluți se gătesc fără carne. Rețetele cu carne sunt specialități regionale întâlnite mai mult în nordul Greciei. Porții: 4. Timp de preparare: 2,5 ore. Ingrediente: 8 ardei grași (de preferat de culori diferite), grame carne tocată (de miel, vită sau amestec), o cană de orez, o ceapă, 3 căței de usturoi, 3 linguri ulei de măsline, 2 linguri oregano uscat, o lingură mentă uscată, o lămâie, un ou, 4 roșii mari (sau o cutie cuburi de roșii în bulion), 5 linguri pastă de tomate, opt linguri de feta (opțional), sare, piper. Preparare: Curățați ceapa și usturoiul și tocați-le mărunt. Spălați și scurgeți orezul. Încingeți uleiul într-o cratiță. Sotați ceapa și usturoiul. Adăugați carnea și rumeniți-o ușor. Punei apoi orezul și rumeniți-l până devine sticlos, adăugai menta și oregano, sare și piper după gust, plus două linguri de pastă de tomate. Luați amestecul de pe foc și după ce se răcorește, încorporați un ou în el. Încingeți cuptorul la 180 de grade. Decupați partea de sus a ardeilor, îndepărtați cotorul și semințele din interior, dar păstrați capacul. Decojii roiile și tocați-le mărunt. Ungeți un vas termorezistent înalt sau o cratiță cu puțin ulei. Puneți roșiile tocate pe fundul vasului. Umpleți ardeii cu amestecul de carne tocată, punei-le capacele și așezați-i, unul lângă altul, în vas. Tăiați lămâia bucăți, pe lungime, și introduceți bucăile printre ardei. Amestecați restul de pastă de tomate (trei linguri) cu apă și turnați-o printre ardei. Atenie să nu avei zeamă până în buza vasului că va da pe dinafară la fiert. Acoperiți vasul și introduceți-l în cuptorul preîncălzit pentru 90 de minute. În ultimele 15 minute ridicați capacul pentru a permite ardeilor să se rumenească la suprafață. Ardeii umpluți în stil grecesc se servesc calzi, la temperatura camerei sau chiar reci, cu feta sfărâmată presărată peste ei.