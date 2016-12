Ar trebui îmblânzite regulile „prea aspre“ ale postului ortodox?

3

Pintea are dreptate

Postul nu e obligatoriu. In Biblie nu se pomeneste de asa ceva. Turma de babe bigote il face oblogatoriu, prin presiunea morala. Postul trebuie tinut doar de cei care pot sa-l tina. (Copiii, bolnavii, batrinii sunt scutiti de post.) Postul este un act individual. Nu trebuie sa stie tot norodul ce maninci tu. Stiti ce spunea Isus. Credinciosul sa se imbrace curat si sa se roage retras, in casa sa. Nu sa faca balci din credinta. Asta e o problema personala. Nu dai socoteala nimanui de credinta ta. Si de modul in care o intelegi. E suficient sa recunosti Sfanta Treime si sa spui Tatal nostru, respectind Decalogul in viata de zi cu zi. Din pacate, in ziua de azi, daca iti propui sa nu maninci carne, lapte-si produse din lapte-, oua si sa te hranesti doar cu vegetale, trebuie sa ai un venit extrem de mare. Si exista si alte riscuri: anemia, subnutritia, balonari pina la insuportabilitate. Este mult mai eficient sa respectati Decalogul (in spirit si litera) si sa mincati carne, decat sa mincati ”de post” dar sa incalcati Decalogul.