Apometrul a luat-o razna? Află de ce nu eşti obligat să-l verifici!

Apometrul a luat-o razna? Află de ce nu ești obligat să-l verifici!

Legea nu obligă proprietarii să-și verifice periodic contoarele de apă (apometre) montate în apartamente, cu excepția apometrului de branșament, pe care-l verifică regia de apă. Chiar și în absența unei legislații în acest sens, dacă adunarea generală a asociației de proprietari hotărăște acest lucru, atunci toată lumea trebuie să se conformeze.„Am o mare nedumerire, iar Legea nr. 230 a asociațiilor de locatari, pe care am întors-o pe toate părțile, nu spune nimic despre verificarea apometrelor, când și cum trebuie făcută. La noi în bloc e o luptă surdă lună de lună pe tema diferențelor dintre suma apometrelor de apartament și apometrul de la scară, dar când e vorba să le controlăm, nu se face. Mai nou, cică legea nici nu obligă la așa ceva dacă apometrul e sigilat, n-ai umblat la el, a fost verificat la montare ca fiind OK. Ce-i de făcut când apar probleme, iar unii n-au chef să arunce cu banii pe fereastră pentru verificările astea? Ne suspectăm în continuare, ca să ne aflăm în treabă și să ne facem viața și mai grea decât ne-o fac alții?” (Dana Iorgu). „Eu știu că apometrele trebuie controlate dacă funcționează bine o dată la trei ani. Unde să reclam dacă nu se verifică, iar unii profită și fac șmecherii?” (Lucian Regăteanu).Apometrul general dă consumul exactIng. Nicolae Stan, șeful Compartimentului Tehnic din cadrul Uniunii Asociațiilor de Proprietari Constanța ne-a confirmat că legea privind funcționarea asociațiilor nu obligă proprietarii să verifice periodic apometrele (atenție, de apartament, nu de branșament!), din cauză că acestea au doar rolul de repartitoare orientative de consum, nefiind un indicator exact al consumului pe apartament, cum este apometrul general din bloc. Referitor la mult invocatele diferențe dintre suma repartitoarelor de apartament și apometrul de la scară, acestea ar putea fi generate de mai mulți factori, precum clasa de precizie a apometrului, poziția incorectă de montare, chiar și furtul de apă din apartamente. Pentru a exista o coerență în compararea consumurilor înregistrate de apometrul general și de apometrele de apartament, acestea trebuie citite în același timp. Totuși, precizia de măsurare a contoarelor de apă poate varia între plus cinci și plus doi la sută, în funcție de debitul de apă, variații care sunt admise de reglementările elaborate de Biroul Român de Metrologie Legală.Locatarii decid ce și cum…Cu toate că Legea nr. 230 din 2007 nu face referiri stricte la verificarea metrologică a apometrelor, a contoarelor de gaz, de energie electrică etc., asta nu înseamnă că nu se pot face verificări când situația o impune. Atâta timp cât se plătește ținându-se cont și de indexul apometrului, este logic ca atunci când acesta o ia razna, să nu se aștepte vreo minune, ci să se facă urgent verificări de către specialiști autorizați. Ce trebuie făcut dacă exact locatarii suspectați că ar avea apometrele defecte refuză să se conformeze? Nimic altceva decât să se convoace adunarea generală, în cadrul căreia se va aproba (sau nu, locatarii decid) verificarea, fie a tuturor apometrelor, fie numai a celor considerate suspecte.Mai mult, adunarea generală a locatarilor are dreptul să ia orice decizie pe care o consideră în interesul oamenilor, dar numai cu acordul acestora. Deci, ori de câte ori se constată o defecțiune, un blocaj sau un consum exagerat, dacă altfel nu se poate, normal ar fi să se convoace adunarea generală, pentru a se dispune cele mai bune măsuri care să conducă la buna gestionare a tuturor consumurilor din asociație, inclusiv a celui de apă.