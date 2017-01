Apetitul câinilor în perioada de gestaţie

Veterinarul pe recepție

Apetitul câinilor în perioada de gestație

Ştire online publicată Joi, 13 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

„Am un câine Fox terrier, care mănâncă cu plăcere Royal Canin Mini Adult. Acum este gestant în două săptămâni și am observat că nu prea are poftă de mâncare. Ce să fac pentru a rezolva această problemă? Ileana Trandaș, din Lazu". Doctorul veterinar Gheorghiță Mure-șanu (S.C. GEO ANIMAVET SRL, b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 33, Bl L19, sc. A, tel. 0241/62.98.98; 0341.415.777), consideră că nu este cazul să intrați în panică, întrucât pofta de mâncare a unui câine poate varia în cursul perioadei de gestație, fiind mai intensă în special spre mijlocul acestui interval. Este nevoie de ecografie Trebuie să aveți în vedere ca, după prima lună de gestație, pentru a afla cum decurg lucrurile, s-o duceți la veterinar, pentru realizarea unei ecografii. Referitor la hrană, ce-i administrați în prezent este potrivit. După fătare, însă, ar trebui s-o treceți pe Royal Canin Starter.