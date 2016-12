Apeluri de la cetățeni

ReguliCarmen Suveică, din Constanța: Așa cum am mai scris și cu alte ocazii, cererea de recalculare a pensiei trebuie să fie însoțită de documente emise de angajator, respectiv adeverință de salariu, adeverință de spor de vechime etc. Puteți solicita recalcularea la sfârșitul fiecărui an în care ați muncit într-un sector sau altul.Dreptul adunării generaleSorin Cernea, din Constanța: Dacă intenționați să majorați indemnizațiile administratorului, respectiv ale femeii de serviciu, va trebui să convocați adunarea generală a asociației de proprietari, fără al cărei acord nu se pot lua asemenea hotărâri, oricât de bine intenționați ar fi cei din conducerea asociației.ProcedurăFloriana Nan, din Constanța: Pentru programul de cablare la firma preferată, va trebui să vă adresați cu o solicitare scrisă biroului de relații cu publicul al acestei firme.AGA hotărășteElena Pamfil, din Constanța: Legislația prevede că odată cu desfășurarea Adunării Generale a Acționarilor în care se analizează rezultatele financiare ale societății pe anul trecut, se stabilește și modul de acordare a dividentelor.