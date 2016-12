Apeluri de la cetățeni

Obligații reciproceVeronica Tufiș, din Constanța: Unui salariat îi revin, în principal, următoarele obligații: l obligația de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce îi revin conform fișei postului l obligația de a respecta disciplina muncii l obligația de fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu l obligația de a respecta măsurile de sănătate și securitate a muncii în unitate l obligația de a respecta secretul de serviciu.Angajatorul are, în principal, următoarele drepturi: l să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității lor l să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu l să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil și regulamentului intern. Telefon gratuitDora Arsenie, din Constanța: Cancelaria primului-ministru are un număr de telefon, ce poate fi apelat în mod gratuit: 0800800 300.Pensie alimentarăS. Dimitriu, din Constanța: Instanța de judecată este cea care va dispune aplicarea colei legale prevăzută în Codul Familiei și astfel va stabili cuantumul pensiei alimentare în funcție de venitul pe care îl are părintele, indiferent dacă muncește sau nu. Rentă viagerăF. Gheorghe, din Ovidiu: Una dintre condițiile pe care trebuie să le îndepliniți pentru a beneficia de renta viageră agricolă este să aveți vârsta de peste 62 de ani. Legea nr. 247/2005 prevede că renta viageră agricolă este personală, netransmisibilă și încetează la data decesului rentierului agricol. În cazul arendării terenului, renta viageră agricolă încetează în termen de 30 de zile de la data încetării contractului de arendă, dacă în acest interval rentierul agricol nu face dovada încheierii unui nou contract de arendă. Ca între veciniIoana Andrei, din Mangalia: Dacă vecinul dumneavoastră nu este dispus să permită efectuarea acelor lucrări de remediere în baia sa, puteți să vă adresați instanței de judecată, solicitând să se dispună obligarea vecinului la efectuarea reparațiilor, putând cere chiar și obligarea lui la plata unei anumite sume de bani cu titlu de daune pentru fiecare zi de întârziere, până la aducerea la îndeplinire a obligației. SprijinSilvia Bârsan, din Constanța: Cetățenii români care lucrează în mod legal peste hotare pot beneficia de împrumuturile acordate de bănci pentru construcția de locuințe. În acest sens, cei interesați trebuie să prezinte o serie de documente prin care să facă dovada că obțin venituri în străinătate.