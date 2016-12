Apeluri de la cetățeni

Marţi, 10 Iulie 2012

ReglementăriS. Ștefan, din Lumina: Înscrierea la domeniul Teologie pentru absolvenții seminariilor teologice liceale se poate face numai pe baza diplomei de bacalaureat, excepție făcând absolvenții de seminar din seriile anterioare anului 1992, a căror diplomă a fost echivalată cu cea de bacalaureat; în plus, candidații sunt obligați să prezinte certificatul de botez, precum și acordul scris al Arhiepiscopiei sau Episcopiei de care aceștia aparțin (acceptul forului bisericesc care-i poate oferi pe parcursul studiilor sumele bănești cuvenite: donații, burse, semiburse etc.). Cei care se înscriu și urmează două facultăți vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admiși pe locurile finanțate prin granturi de studii, iar copia legalizată la cealaltă facultate. DividendeMariana Dobrin, din Constanța: Numai asociaților/acționarilor li se cuvine profitul net sub formă de dividende, și aceasta proporțional cu cota de participare la capitalul social. Obiective controlCristian Licoară, din Constanța: Principalele obiective ale controlului efectuat asupra taxiurilor sunt cele stabilite de reglementările specifice, precum și următoarele: controlul existenței și valabilității exemplarului de serviciu al autorizației la bordul taxiului; controlul funcționării aparatului de taxat și al integrității sigiliilor; controlul corespondenței dintre indicațiile furnizate în exterior de lampa taxi și indicațiile și înregistrările aparatului de taxat; controlul respectării prevederilor privind aplicarea tarifelor și a nivelului acestora; când a fost descărcat în memorie ultimul raport fiscal de închidere zilnică sau ultimul bon client; dacă beneficiarii primesc bonul client și dacă conținutul acestuia este conform cu prevederile legii; preluarea spre analiză și control a datelor din memoria fiscală. Vă așteptăm la redacție cu documentele pe care le dețineți. DoveziAnonim, din Constanța: Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfățișare în fața instanței, dacă angajatul l-a dat în judecată.