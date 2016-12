Apartamentele, inspectate după bunul plac al preşedintelui asociaţiei?

Apartamentele, inspectate după bunul plac al președintelui asociației?

Într-adevăr, președintele asociației de proprietari are dreptul să inspecteze un apartament, cu un preaviz de cinci zile,iar în situații de urgență, accesul este posibil și fără un anunț prealabil.„Eu sunt instalator de meserie, dacă se strică ceva, îmi repar singur, plus că mă cheamă și vecinii… Chestia asta l-a supărat pe președinte, are și el un nepot instalator care mai făcea reparații înainte să mă mut eu în bloc, acum nu-l mai cheamă nimeni. Plus că eu nu cer bani la vecini… De câte ori e vreo avarie în bloc, bate la ușa mea, să se convingă dacă n-am făcut eu cine știe ce modificări… Prin august, când picura într-un apartament, n-am mai vrut să-l primesc… s-a supărat și mi-a pus în cutia poștală o hârtie cum că peste cinci zile vine să verifice la mine cu un instalator. Nu m-a speriat hârtia lui, nu i-am deschis și chiar dacă se inundă tot blocul, eu nu-i mai deschid. Mi-a trimis vorbă că mă dă în judecată. O fi el președinte, îl respect, dar chiar așa, să facă inspecții prin case din curiozitate sau mai știu eu când are el chef? Mai nou, spune peste tot că am adăugat elemenți la calorifer, lucru neadevărat…” (Pascu Leonida).Când e suficient preavizulExact în ideea ca nici măcar persoane din conducerea asociației să nu-și permită să dea buzna în apartamentele oamenilor, legis-lația privind funcționarea asocia-țiilor de proprietari cuprinde reglementări clare cu privire la acest aspect. Asta nu înseamnă însă că președintele, evident, ca reprezen-tant juridic al asociației, nu este îndreptățit să facă acest lucru dacă situația o impune. De aceea, ei îi pot, atenție, obliga pe locatari, ca în termen de cinci zile după ce și-au manifestat intenția, să accepte accesul unui delegat în spațiul privat în vederea efectuării unor inspecții, reparații, a înlocuirii unor elemente de pe proprietatea comună la care se poate avea acces numai din respectivul apartament sau spațiu. Dar această obligație devine valabilă numai în urma unor sesizări la nivelul asociației.Pe de altă parte, orice președinte de asociație are posibilitatea, la fel, să oblige proprietarul unui apartament să accepte efectuarea unor controale, tot în baza unor sesizări privind modificarea construcției din cadrul spațiului privat, să verifice dacă proprietarii au autorizație de construcție sau de modificare a spațiului privat.Precizarea motivuluiPreședintele Uniunii Asociațiilor de Proprietari Constanța, Marcel Dragu, a ținut să precizeze că în preaviz trebuie să se menționeze nu doar data inspecției, ci și motivul pentru care se solicită accesul pe proprietatea individuală, pentru ca oamenii să știe că nu se pune problema violării domiciliului nimănui.Inspecții inopinateIar în cazuri de urgență, președintele asociației poate interveni pe proprietatea privată fără niciun preaviz. Iar cei care se împotrivesc din tot felul de motive, refuzând categoric să accepte accesul în spațiul lor privat, riscă amenzi usturătoare.Pe de altă parte, dacă președinții asociațiilor nu dau curs sesizărilor primite din partea locatarilor sau nu-și îndeplinesc alte atribuții și obligații conferite prin lege, riscă amenzi între 500 și 3.000 de lei. Totul, din cauză că nimeni nu are voie ca, prin faptele sale, să aducă prejudicii celorlalți locatari și să uite că, până la urmă, împart același bloc, cu bune și cu rele.