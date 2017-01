Angajatorul vrea să scape de tine? Cum te aperi?

Ți se face o nedreptate clară la locul de muncă, primești decizia de concediere, dar strângi din dinți, rămâi rece și, nelăsat să mergi mai departe, preferi să-ți dai demisia, deși legea îți dă dreptul atât la daune materiale, cât și la daune morale în astfel de situații.Cel puțin asta arată statisticile, potrivit cărora foarte puțini angajați cu adevărat nedreptățiți își caută dreptatea în instanță, preferând mai degrabă să-și schimbe locul de muncă, decât să se angajeze într-un proces, din care nu știu dacă vor ieși câștigători. Și lipsa de bani este un motiv de reticență față de un asemenea demers, oricum stresant, fie că-l câștigi, fie că-l pierzi.Lucrurile se schimbă semnificativ când intervine desfacerea forțată a contractului de muncă? Expertul în probleme de muncă, Manuela Marcu, ne-a explicat că se merge cam pe aceeași logică, mai ales că se vehiculează ideea că noua legislație nu prea dă câștig de cauză salariatului. În cel mai fericit caz, se preferă medierea, în locul unei confruntări în instanță cu patronul: „De cele mai multe ori, un proces de muncă nu ar face decât să agraveze relațiile și situația din firmă, așa că salariații care se informează asupra drepturilor pe care le au recurg la mediere. De regulă, ei se răzvrătesc dacă nu sunt plătiți pentru munca prestată, pentru orele suplimentare sau când sunt dați afară abuziv”.Ești dat afară pe nedrept?O cititoare a ziarului nostru se află într-o situație de muncă delicată, cum la fel de delicată susține că este și situația ei de familie. Acestea fiind datele, pentru a-și menține jobul, ar fi în stare să se mobilizeze la maximum: „Am contract pe durată nedeterminată. Ne-a chemat șeful pe mine și pe o colegă, ne-a zis că firma are probleme și să semnăm desfacerea contractului de muncă prin acordul părților. Colega a semnat din prima, a pierdut și șomajul. Eu și acum stau cu hârtia în geantă, dar am fost amenințată că o să mi se desfacă disciplinar contractul, și tot ca ei o să fie. Cineva m-a învățat să merg la muncă în continuare și să le spun că dacă nu renunță, o să-i dau în judecată. Sincer, n-am avut niciun fel de abatere până acum, dar când vor să scape de tine, găsesc ei ceva până la urmă. Dacă nu se lasă și-i dau în judecată, ce câștig? Eu am găsit ceva în altă parte, sunt în încurcătură, mi s-a spus că legea nouă nu mai dă câștig angajaților, ca înainte…”.Nu vă lăsați intimidați!În cazurile în care angajatorul nu pune cinstit cărțile pe masă, nu invocă motive legale de concediere și ocolește procedura legală, Manuela Marcu este de părere că, în ordine, medierea sau procesul în instanță nu ar trebui evitate. Referitor strict la acest caz, cel puțin teoretic, fiind vorba de o desfacere de muncă de comun acord, este dreptul angajatului să accepte sau nu. Practic, el are dreptul să refuze concedierea în baza art. 55 litera b), pentru că această prevedere presupune o înțelegere între părți. Raționamentul este valabil și în cazul în care angajatul ar propune desfacerea contractului de muncă prin acordul părților, angajatorul având, la rândul său, dreptul de a refuza această formulă.Ce câștigă angajatul?Potrivit expertului, ideal ar fi ca angajatorul… să scape de angajat printr-o metodă legală, care să se plieze peste situația reală, nicidecum să inventeze soluții amiabile. Iar la concedierea disciplinară, să respecte procedura prealabilă. Totul, din cauză că orice act încheiat ilegal poate fi contestat în instanță, angajatorul fiind apoi obligat să plătească înzecit, respectiv, salariile datorate angajatului, plus dobânda legală, să-l reintegreze pe postul avut anterior chiar dacă fostul angajat și-a găsit între timp alt loc de muncă (legea nu-l obligă să rămână pe respectivul job, poate demisiona chiar și a doua zi).Daune materiale, daune moraleÎn afara salariilor restante, dacă poate convinge instanța că, din cauza pierderii slujbei, a avut pierderi semnificative, angajatul poate cere și obține și daune materiale. Cât privește daunele morale, deși se obțin foarte greu, angajatul are dreptul și la acest tip de recom-pensare, în funcție de situație.