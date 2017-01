Supărat că angajata nu a cedat avansurilor sexuale

Angajatorul refuză să-i restituie cartea de muncă

Deși avem legislație care condamnă hărțuirea sexuală, instanțele nu prea au avut de judecat „inculpați“ acuzați de astfel de agresiune. Probabil, acesta este și motivul pentru care s-a inoculat ideea că, în România, cei hărțuiți, în special la locul de muncă, se împacă cu situația și numai arareori depun reclamații împotriva hărțuitorilor. Chiar dacă acest gen de atitudine le creează un disconfort extraordinar la locul de muncă, statisticile arată că persoanele în cauză nu sesizează instituțiile abilitate, nu neapărat din teamă că și-ar putea pierde locurile de muncă, ci pentru că este nevoie de probe „solide“ pentru a avea câștig de cauză în instanță. Hărțuită, ca multe altele… Andreea V. locuiește în Năvodari și, în perioada studenției, a lucrat la un mare complex comercial din Constanța. Ca să-i câștige încrederea și simpatia, șeful complexului i-a făcut, chiar din prima lună, carte de muncă. De fapt, în primele săptămâni, s-a comportat exemplar. Problemele au început să apară după ce șeful a surprins-o într-o postură tandră alături de prietenul ei. „M-a chemat la el în birou și mi-a spus verde în față că nu se aștepta ca eu, «o fată atât de trendy, să mă combin cu un mitocan». Am crezut că n-aud bine și l-am rugat să repete ce a spus. A refuzat, însă mi-a atras atenția că are pretenții mai mari de la mine și să mă gândesc bine dacă mai continui relația cu acel băiat. Am ieșit din birou fără să-i spun nimic și m-am dus la raft. Pot să vă spun că în acea zi n-am fost bună de nimic. Norocul meu au fost colegele, foarte drăguțe, care și-au dat seama, când m-au văzut ieșind de la el, că mi-a venit și mie rândul. O săptămână nici nu s-a uitat la mine. Am crezut că s-a jenat și o să mă lase în pace. Dar m-am înșelat. Într-o noapte, să fi fost ora 23,00, m-a sunat pe mobil, pe un număr ascuns, și mi-a cerut să merg la magazin, pentru un inventar, că ar fi intrat un hoț acolo. M-a asigurat că a chemat tot personalul. Am avut inspirația să-mi sun două colege, care habar n-aveau de treaba asta. Mi-am dat seama ce vrea și nu m-am dus. În dimineața următoare m-a chemat în birou și, aproape plângând, mi-a spus că mă iubește, că e gelos pe prietenul meu și că ar fi în stare de orice, că dacă nu-i dau o șansă e un om mort, că vrea să se însoare cu mine (era divorțat). Pentru că nu aveam de gând să cedez i-am spus că demisionez și i-am cerut cartea de muncă. Atunci mi-a spus că atâta timp cât este în viață, n-o să văd de la el carte de muncă. Nu vreau să-l dau pe mâna Poliției, nici mie nu-mi convine să dau declarații pe acolo, tot ce vreau este să-mi recuperez cartea de muncă, pentru că mi-am găsit de lucru. Vă întreb: dacă angajatorul refuză să-mi elibereze cartea de muncă, ce-i de făcut? Ce spune legea, unde este corect să se păstreze cărțile de muncă?” Sesizați Inspectoratul Teritorial de Muncă Avocatul Marius Coltuc (Casa de Avocatură Coltuc - Str. Aleea Arutela, nr. 2, sector 6, București, Tel/fax: 021/3302376, mobil 0745.150.894. E-mail: avocat@ coltuc.ro), ne-a explicat că în situația în care angajatorul refuză să elibereze cartea de muncă unui angajat, acesta are posibilitatea să-și recupereze documentul adresând o sesizare scrisă Inspectoratului Teritorial de Muncă, sesizare în baza căreia, pentru acest refuz, respectivul angajator va suporta și sancțiuni contra-venționale. În legătură cu locul de păstrare a carnetelor de muncă, de regulă, acestea se păstrează și se completează de către inspec-toratele teritoriale de muncă. Numai la solicitarea unor angajatori care au posibilitatea de a păstra și completa carnetele de muncă ale salariaților, inspectoratele teritoriale de muncă pot aproba ca aceste operațiuni să fie efectuate de către aceștia sau de către societăți comerciale specializate, acreditate în condițiile legii. Acești angajatori au obligația de a prezenta carnetele de muncă ale salariaților la inspectoratele teritoriale de muncă, la încetarea contractelor individuale de muncă ale acestora, în vederea certificării înscrierilor efectuate.