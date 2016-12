Angajatorul a uitat să te plătească? Îi poţi cere dobândă!

Angajatorul a uitat să te plătească? Îi poți cere dobândă!

Într-adevăr, salariatul neplătit la timp are dreptul să ceară dobândă pentru întârzieri, plus actualizarea sumei datorate de angajator cu rata inflației. Astfel de beneficii le obțin, de regulă, angajații care ajung să-și recupereze salariile restante pe cale judecătorească.„La noi la firmă e o situație mai grea, lucrăm de mulți ani și patronul chiar a fost OK. De anul trecut a cam început să scârțîie treaba, nu stăm prea bine cu comenzile, ne târâm, cum s-ar spune. Am fost de acord anul trecut să ne mai micșoreze salariile ca să nu trimită pe nimeni în șomaj, însă leafa am luat-o mereu la timp. Acum problemele sunt ceva mai mari, nu ne spune nimeni ce s-a întâmplat, adevărul e că pe iunie s-a plătit numai o chenzină, plus bonurile de masă, iar patronul ne-a zis că pentru iulie o să ne plătească în septembrie, să stăm liniștiți, că o să ne dea și dobândă, că așa scrie în contract, dar noi n-am văzut nimic. I-am cerut să ne dea o hârtie, cu ștampilă și semnătură, că pe vorbe nu ne putem baza, dar a dat-o cotită. Dacă el nu ne plătește salariul, ne mai putem baza noi pe dobânda asta? Cineva din firmă ne-a spus că ne amăgește ca să nu plecăm, suntem supercalificați, patronul a auzit că ne căutăm de muncă afară și nu vrea să ne piardă! Numai că pe vorbe nu putem să ne întreținem familiile!” (Viorel Anca).Legea îi apără pe angajațiIndiscutabil, una dintre obligațiile de bază ale angajatorului este să le plătească angajaților salariile la data stabilită prin contract. Dacă asta nu se întâmplă, iar conflictul iscat pe această temă nu se rezolvă pe cale amiabilă, foarte mulți angajați ajung să-și recupereze salariile restante formulând o acțiune în instanța de judecată. Asta, și pentru că legea îi obligă pe angajatori la plata unei dobânzi pentru întârzieri, egală cu rata dobânzii de referință a Băncii Naționale, la care consilierul juridic Carmen Gigică precizează că se mai adaugă patru puncte procentuale. Și asta nu e tot, în astfel de situații, angajații mai pot obține și actualizarea sumei datorate de angajatori cu indicele inflației. Legislația permite toate aceste lucruri nu doar pentru a descuraja astfel de abuzuri, ci și pentru ca oamenii să aibă posibilitatea să-și recupereze veniturile neacordate la adevărata lor valoare.Legea prevede și un termen în interiorul căruia angajatul poate introduce astfel de acțiuni în justiție, acesta fiind de trei ani de la data la care drepturile i-au fost afectate, iar instanța competentă este tribunalul în raza căruia angajatorul își are sediul. De menționat că litigiile de muncă se judecă cu celeritate, fiind supuse doar recursului, iar hotărârea dată în prima instanță este executorie. În plus, pentru litigiile de muncă nu se percepe taxă judiciară de timbru.Primul pasÎnainte de a deschide însă o acțiune în instanță, prima ușă la care ar trebui să bată salariatul neplătit corect este cea a Inspectoratului Teritorial de Muncă (cu sediul în strada Decebal nr. 13C, în Constanța), care se poate implicaîn soluționarea unor conflicte de acest gen, prin verificări la firma respectivă. Ca să nu mai vorbim că legea prevede sancțiuni drastice pentru angajatorul care uită să-și plătească la timp salariații.