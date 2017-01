Angajatorii -somaţi de lege să-şi respecte angajaţii!

Angajatorii -somați de lege să-și respecte angajații!

# Curtea Europeană a Drepturilor Omului acordă frecvent daune morale pentru stresul creat de proces, în valoare de maximum 5000 de euro Recenta completare adusă articolului 269 din Codul Muncii dă posibilitatea salariaților prejudiciați material sau moral din vina angajatorului, în timpul serviciului sau în legătură cu acesta, să ceară și despăgubiri morale, nu numai materiale. Nici nu a apucat să fie pusă în aplicare această modificare legislativă, că au și apărut ecouri negative la adresa ei. Însuși ministrul muncii, familiei și egalității de șanse, Paul Păcuraru, consideră neclară formularea prin care salariații pot cere daune morale angajatorilor, din cauză că nu există o definiție a prejudiciului moral și nici o modalitate de a converti acest prejudiciu în despăgubire bănească. Legi alambicate, de 7000 euro lunar… „Mi-aș dori ca domnul ministru Păcuraru să nu-și uite promisiunea de a cere Ministerului Justiției să reunească Comisia de dialog social pentru a clarifica elementele de procedură. Ministrul a mai spus că va iniția și un proiect de mo-dificare a… modificării acestui articol din Codul Muncii. Dumneavoastră, ce vă demonstrează toate aceste lucruri? Mie, una, îmi arată încă o dată, dacă mai era nevoie, că iubiții noștri parlamentari, atunci când modifică sau fac legile, se gândesc la cine știe ce interese, din moment ce în țara asta, chiar la nivel oficial, se afirmă că aproape toate legile lasă loc la interpretări și confuzii. Nu m-aș fi adresat dumneavoastră dacă nu aș fi aflat, tot din ziarul Cuget liber, că un parlamentar ne costă lunar 7000 de euro. Întrebarea mea este dacă merită chiar și jumătate din această sumă, din moment ce munca lor… istovitoare dă atâtea rebuturi? Știți ce ne face nouă patronul dacă dăm rebuturi? Ne penalizează o dată, iar a doua oară ne dă afară. Pe când vor face parlamentarii noștri legi prin care să-și penalizeze propriile erori? Dacă nu se va reforma clasa politică, dacă legile nu vor fi făcute de oameni supercapabili, vor curge pe bandă rulantă legi imperfecte, așa cum se spune că este și aceasta. Tare aș vrea să citesc în ziarul dumneavoastră un articol din care să aflu că un angajat constănțean și-a dat șeful în judecată pentru prejudicii morale și a câștigat! Dacă acest lucru se va întâmpla, atunci eu, Mara Spiridon (37 ani, Constanța), le voi cere scuze pu-blic parlamentarilor pentru afirma-țiile de mai sus. Până atunci, mai au destul timp să fabrice legi ce nu pot fi aplicate în veci de o instanță cu adevărat corectă”. „Ne-am săturat de legi la kilogram!” „Sincer, când am auzit că prin această modificare se urmărește o aliniere a legislației noastre la cea europeană m-am bucurat. Eu chiar am probleme foarte mari cu șefa mea. Este o persoană imposibilă, are o satisfacție extraordinară să dea dispoziții împotriva intereselor salariaților, nu ne stimulează niciodată pentru lucrurile bune făcute. În schimb, dacă greșim, cât de puțin, ne stresează cu observații brutale zile în șir, până uită. Deși firma are o situație financiară foarte bună, se împotrivește să ne mărească salariile, chiar și cu rata inflației. Eu cred că ar fi o bună ocazie ca toți salariații terorizați de această femeie plină de frustrări personale să facem front comun și s-o dăm în judecată. Dar, atâta vreme cât am citit peste tot că legea asta este neclară și greu de aplicat de instanță, mă întreb ce rost are să ne mai încărcăm și cu stresul unui proces, de parcă n-am fi și așa destul de stresați. Eu îi rog pe legiuitorii noștri, plătiți cu bani grei din contribuțiile românilor, să nu-și mai permită să scoată legi la kilogram. Nu au și ei obligația să-și alinieze calitatea muncii la calitatea muncii colegilor europeni? 