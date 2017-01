Medicul de gardă

Anexita. Cum se tratează

„Am avut anexită în toamnă, mi-a trecut și fără să termin toate pastilele. Nici prin cap nu mi-a trecut că în plină vară o să am, din nou, dureri ca la anexită. Am început să iau din pastilele rămase, uneori am dureri slabe, alteori nu le mai suport. Știu că multe femei au problema asta, mi-ar fi de folos niște sfaturi medicale. Cu stimă, Maria, 47 ani”.v v vPotrivit dr. Dănuța Cristescu, din cadrul Clinicii Homeomed, într-adevăr, de anexită (o afecțiune ginecologică la nivel pelvian), se plâng patru din cinci femei cu activitate sexuală. Așa stând lucrurile, este esențial ca boala să fie depistată cât mai devreme posibil, iar tratamentul să fie respectat ca la carte.Însă, pentru ca tratamentul anexitei să fie unul cu adevărat eficient, persoana în cauză trebuie să țină legătura cu medicul, întrucât consulturile periodice sunt esențiale pentru vindecarea completă. Așadar, doamnă Maria, medicul vă recomandă să renunțați de îndată la automedicație și să vă prezentați la un specialist ginecolog, singurul în măsură să evalueze cum a evoluat boala, stadiul de vindecare etc. Mai ales că știți foarte bine că durerile nu sunt doar ușoare, ci și foarte puternice, dacă nu se urmează un tratament corespunzător.Important! În situațiile în care anexita a fost declanșată din cauza unei afecțiuni cu transmitere sexuală, pentru a preveni reapariția bolii, medicația va trebui să fie aplicată și partenerului.