Ameliorarea efectelor menopauzei

Ştire online publicată Vineri, 09 Aprilie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

„Ce alimente sunt recomandate pentru o femeie aflată la menopauză? Se pot lua și pastile pentru ca bufeurile și alte stări să dispară mai repede? Vă mulțumesc din suflet pentru înțelegere” - Elena, 49 ani. v v v Menopauza reprezintă dispariția fiziologică a ciclului menstrual și, implicit, scăderea secreției de hormoni estrogeni, fiind o încercare dificilă pentru orice femeie. Astăzi, însă, medicul primar Ion Ieremia ne-a explicat că există tratamente care îi ameliorează considerabil efectele, cel mai des întâlnite fiind bufeurile, urmate de transpirații abundente, care pot dura între unul și cinci ani; emotivitate crescută, iritabilitate, deprimare, instabilitate psihică însoțită de stări de plâns; insomnii, amețeli, palpitații, dureri musculare sau articulare, cistite repetate etc. De câțiva ani, însă, există o „armă“ contra acestor efecte neplăcute: terapia de substituție hormonală (TSH), ce constă în administrarea de estrogen și progesteron încă din perioada de premenopauză. În prezent, există peste 40 de preparate, majoritatea conținând estrogeni derivați din soia. TSH trebuie prescrisă numai de către medic, pentru că are și riscuri. Referitor la alimentație, se recomandă o dietă bogată îndeosebi în calciu (produse lactate, salată verde, spanac, broccoli, ardei gras), în fitoestrogeni (produse pe bază de soia, cereale, năut, fasole, mazăre, linte), evitarea cafelei, zahărului, mâncărurilor grase sau prea condimentate, băuturilor carbogazoase, a sării, având grijă ca greutatea corporală să se mențină în limite normale. Din când în când se pot lua suplimente de vitamine (A, C, E, complex B) și minerale (calciu, magneziu, seleniu, zinc), dar e bine să vă consultați cu medicul. Exercițiile fizice, de asemenea, sunt esențiale în menținerea unui bun tonus fizic și psihic.