„Amanta îl presează pe tata să deschidă partaj, deşi nu e în divorţ cu mama!“

SEMNALE

„Amanta îl presează pe tata să deschidă partaj, deși nu e în divorț cu mama!“

Partajul bunurilor comune în timpul căsătoriei are caracter excepțional și se poate înfăptui numai pentru motive temeinice, care trebuie dovedite în fața instanței. „Eu, sincer, îl înțeleg și pe tata, de care am fost până acum foarte apropiată. Mama este bolnavă de mult timp, e și el om, trebuie să-și trăiască viața, are 53 de ani, nu pot fi atât de egoistă cu cel care mi-a dat viață și m-a ajutat, cel puțin până acum. Ceea ce mă deranjează foarte mult și a dus la răcirea relațiilor este că el are o relație cu o femeie fără caracter și, mai rău decât atât, a lăsat-o pe mama (care are mari probleme de sănătate), tot din cauza acestei femei fără suflet, în grija mea, fără să mai contribuie cu nimic la întreținerea ei. Practic, m-a cocoșat pe mine cu toate grijile, cu toate că am și eu familia mea și un copil și nu pot să-i asigur mamei toate medicamentele de care are nevoie. Cu mâncarea mă descurc, nu asta e problema, medicamentele mă înnebunesc, că s-au scumpit. Și nici întreținerea nu pot să i-o plătesc. Aș aduce-o la mine în apartament, dar am numai două camere și doi copii, nu-mi permit. Ca să fie tacâmul complet, amanta îl presează pe tata să deschidă partaj, deși nu e în divorț cu mama! A recunoscut chiar tata, care a venit la mine zilele trecute și m-a rugat să fiu de acord să-și împartă bunurile cu mama. Părerea mamei nu-l interesează! Nu a deschis divorț, mi-a zis că deocamdată se mai gândește, dar are nevoie să-și ia televizorul, chiar și mobilă i-a cerut amanta. Vrea să vândă și apartamentul, mi-a promis că-i cumpără mamei o garsonieră, dar cine-l crede că o să-i permită doamna? I-am spus că oricât de mult aș ține la el, n-o să accept niciodată ce-mi cere, că o iubesc pe mama și ar fi cazul să-și revină. A plecat și de atunci n-am mai vorbit. Vreau să aflu de la dumneavoastră, dacă e posibil, are el acum dreptul să facă toate astea? Deocamdată, vrea nu vrea, în acte este încă soțul mamei! Vă implor, sfătuiți-mă! Cu stimă.” - M. Adăscăliței, 32 ani. vvv În situația în care apartamentul face parte din bunurile proprii ale tatălui, mama nu îl poate împiedica pe acesta să-și vândă casa chiar și acum, oricui dorește. De asemenea, apartamentul nu poate face obiectul unei acțiuni de partaj, chiar și în cazul unui eventual divorț. În schimb, dacă locuința a fost dobândită în timpul căsătoriei și face parte din bunurile comune, ea poate fi supusă partajului – precizează consilierul juridic Carmen Gigică. Atenție, însă, apartamentul nu va putea fi înstrăinat fără consimțământul ambilor proprietari! Referitor la posibilitatea unui partaj al bunurilor comune în timpul căsătoriei, legea prevede că acesta are caracter excepțional și se poate înfăptui numai pentru motive temeinice, a căror realitate va trebui dovedită în fața instanței. Totul, din cauză că, potrivit practicii judiciare, despărțirea în fapt a soților nu constituie, prin ea însăși, temei suficient pentru împărțirea bunurilor comune în timpul căsătoriei, nici chiar atunci când separarea soților este urmarea unor grave neînțelegeri și între părți se află în curs un proces de divorț. Având în vedere situația pe care ne-ați relatat-o, o astfel de acțiune ar avea șanse reduse de izbândă. Referitor la chestiunea refuzului de a contribui la întreținerea soției, în baza art. 86 din Codul Familiei, tatăl dumneavoastră poate fi chemat în judecată pentru obligarea la întreținerea mamei dumneavoastră. Mai mult, refuzul unuia dintre soți de a acorda întreținere celuilalt soț poate angaja răspunderea penală pentru săvârșirea infracțiunii de abandon de familie.